Baloo se perdió en Bello por miedo a la pólvora ¿nos ayudas a encontrarlo?

Resumen: Si alguien lo encontró, lo ve o logra acercarse a él, puede avisar de inmediato a su familia; el perrito está acostumbrado a la tranquilidad de su hogar y la calle lo podría tener desorientado
Minuto30.com .- La noche del viernes 5 de diciembre, cerca de las 10:00 p.m., el perrito BALOO escapó por el intenso miedo a la pólvora que era detonada en el momento, en el sector de BÚCAROS – SANTA ANA en el municipio de Bello.
Baloo se encuentra perdido y muy asustado. Su familia lo está buscando desesperadamente, pues temen por su seguridad dada la época de fiestas y el temor que le producen los ruidos fuertes. Es crucial encontrarlo pronto antes de que se aleje más de la zona.
Baloo no es agresivo.
Si alguien lo encontró, lo ve o logra acercarse a él, puede avisar de inmediato a su familia; el perrito está acostumbrado a la tranquilidad de su hogar y la calle lo podría tener desorientado. Comunícándose al whatsapp 300 808 6005.
La familia de la mascota agradece cualquier ayuda para que Baloo pueda regresar a casa.
