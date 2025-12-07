Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Lunes: 6 - 9 6 - 9
Pico y Placa Medellín Lunes: 6 - 9 6 - 9
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Baloo se perdió en Bello por miedo a la pólvora ¿nos ayudas a encontrarlo?

    el perrito está acostumbrado a la tranquilidad de su hogar y la calle lo podría tener desorientado o temeroso

    Publicado por: SoloDuque

    baloo perdido
    baloo huyó la noche del viernes a causa de la pólvora y su familia lo busca por Bello
    Baloo se perdió en Bello por miedo a la pólvora ¿nos ayudas a encontrarlo?

    Resumen: Si alguien lo encontró, lo ve o logra acercarse a él, puede avisar de inmediato a su familia; el perrito está acostumbrado a la tranquilidad de su hogar y la calle lo podría tener desorientado

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- La noche del viernes 5 de diciembre, cerca de las 10:00 p.m., el perrito BALOO escapó por el intenso miedo a la pólvora que era detonada en el momento, en el sector de BÚCAROS – SANTA ANA en el municipio de Bello.

    Baloo se encuentra perdido y muy asustado. Su familia lo está buscando desesperadamente, pues temen por su seguridad dada la época de fiestas y el temor que le producen los ruidos fuertes. Es crucial encontrarlo pronto antes de que se aleje más de la zona.

    Baloo no es agresivo.

    Si alguien lo encontró, lo ve o logra acercarse a él, puede avisar de inmediato a su familia; el perrito está acostumbrado a la tranquilidad de su hogar y la calle lo podría tener desorientado. Comunícándose al whatsapp 300 808 6005.

    La familia de la mascota agradece cualquier ayuda para que Baloo pueda regresar a casa.

    Aquí más Mascotas perdidas y en adopción

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    El alcalde Fico Gutiérrez habla sobre la investigación que expone al gobierno con alias Calarcá

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.