Girardota se coronó como el nuevo monarca del baloncesto antioqueño al conquistar la Copa Élite de Baloncesto Antioquia 2025.

El municipio selló su triunfo en una emocionante serie final contra Marinilla, imponiéndose con un marcador global de 3-1.

La gesta histórica se concretó este miércoles 8 de octubre con una vibrante victoria en casa.

En el cuarto juego de la gran final, Girardota venció a Marinilla 80-70 ante un coliseo totalmente lleno que estalló en júbilo.

Este título es particularmente significativo, teniendo en cuenta que la Copa Élite no se disputaba en el departamento hace más de 16 años.

El héroe indiscutible de la noche y de la serie fue Michael Jackson, quien se alzó con el premio al Jugador Más Valioso (MVP) de la final.

Jackson lideró a su equipo con una actuación estelar en el juego decisivo, aportando 24 puntos y una eficiencia de 29.

¡Baloncesto antioqueño tiene nuevo rey! Girardota, campeón de la Copa Élite

Su actuación guio a Girardota hacia esta conquista que quedará grabada en la memoria de los aficionados.

La Serie Final, que terminó (3-1), arrancó en el juego 1 con la victoria de Girardota 105 – 94 sobre Marinilla.

La emocionante copa tuvo otra sorpresa para el segundo compromiso. Marinilla, de local, derrotó 87 – 78 a Girardota.

El tercer juego dejó nuevamente a los visitantes de Girardota ganándole a los locales de Marinilla 78 – 58 Marinilla.

En el cuarto y definitivo juego Girardota derrotó 80 – 70 a Marinilla, dejando a los locales campeones y ante su público.

Este torneo marcó un nuevo y emocionante capítulo en la historia del deporte en Antioquia, reafirmando el notable crecimiento y desarrollo del baloncesto tanto en la región como en el país.

Más noticias de Deporte