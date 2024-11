EPM informa a través de las redes sociales, que fue necesario realizar nuevas interrupciones de acueducto en Medellín y Bello para dar continuidad a la reparación de tubo en Santa Cruz. La nueva interrupción de acueducto de hoy jueves comprende los circuitos La Montaña, Santa Elena, Versalles, Berlín, Moscú, Villa Hermosa y Campo Valdés y afecta a más de 92 mil personas.

El sector del El Sinaí en Santa Cruz tiene servicio de acueducto. En relación con el servicio de energía en el barrio Sinaí, se revisaron 740 hogares que presentaban alguna falla, ya se repararon, y solo quedan tres instalaciones por ajustar su medidor de Energía Prepago.

En articulación con los equipos de atención de emergencia de la Alcaldía de Medellín, se trabaja sin descanso para que los habitantes del sector El Sinaí, en el barrio Santa Cruz, recuperen lo más pronto posible las condiciones de vida; así mismo, las cuadrillas encargadas de la reparación de la conducción de acueducto avanzan para estabilizar el sistema y normalizar la prestación del servicio de acueducto en los sectores del nororiente de Medellín y Bello que se han visto impactados.

En la madrugada de hoy jueves 14 de noviembre, el porcentaje de recuperación de la tubería principal, ubicada en la calle 99, alcanza un 90 % para que inicie el llenado, luego se procederá con la pavimentación total de la vía. El pasado miércoles 13 de noviembre, las cuadrillas finalizaron la unión del tramo nuevo que fue adherido a la tubería existente. Este jueves, la actividad principal de los frentes de obra se centra en el vaciado de concreto para formar los anclajes.

Cortes de agua de hasta 22 horas

Para desarrollar estas labores, se debe interrumpir el servicio en los siguientes circuitos, así:

Circuito La Montaña | Desde las 7:00 a.m. del jueves 14 de noviembre y las 5:00 a.m. del viernes 15 de noviembre

De la calle 68 hasta la calle 72 entre las carreras 25 y 28.

De la calle 72 hasta la calle 81 entre las carreras 24 y 30.

De la calle 81 hasta la calle 85 A entre las carreras 24 y 25 C.

De la calle 85B hasta la calle 99A entre las carreras 22 AA y carrera 31 BA.

De la calle 99A hasta la calle 107 ED entre las carreras 21 B y 28 B.

Incluye 9.153 usuarios de los barrios y sectores: Versalles No. 2, La Cruz, Oriente Versalles No. 1, El Raizal, Carpinelo, San José La Cima No. 1 S.E., La Avanzada, María Cano-Carambolas S.E., San José La Cima No. 2 S.E., La Salle, El Compromiso, La Esperanza No.2, Bello Oriente, La Cruz parte alta, La Cruz parte baja, La Honda, Versalles II y Versalles II – Mirador. Atendidos por las rutas de carrotanques 1 y 2.

Circuito Santa Elena | Desde las 8:00 a.m. del jueves 14 de noviembre y las 5:00 a.m. del viernes 15 de noviembre

De la calle 71 AA hasta la calle 71 B entre carreras 22 y 24.

De la carrera 23 C hasta la carrera 24 entre las calles 71 B y 79 C y la carrera 23 C entre las calles 79 C hasta calle 81 B.

De calle 83 B hasta calle 87 entre carrera 21 D hasta carrera 22.

Incluye 2.889 usuarios de los barrios: Bello Oriente, La Cruz parte alta, La Cruz parte baja, La Honda, Versalles II y Versalles II- Mirador. Atendidos por las rutas de carrotanques 3, 4, 5 y 6.

Circuito Versalles | Desde las 8:00 a.m. del jueves 14 de noviembre y las 5:00 a.m. del viernes 15 de noviembre

De calle 66 D hasta calle 66 FA entre carrera 36 y carrera 37.

De calle 66 FA hasta calle 68 entre carrera 34 A y carrera 36 A.

De calle 68 hasta calle 72 entre carrera 29 y carrera 38.

De calle 72 hasta calle 81 entre carrera 30 y carrera 38.

De calle 81 hasta calle 82 A entre carrera 32 y carrera 38 A.

De calle 82 B hasta calle 84 entre carrera 36 y carrera 37.

De calle 84 hasta calle 86 B entre carrera 32 y carrera 36.

De calle 86B hasta calle 91 B entre carrera 34 y carrera 36.

De calle 91 A hasta calle 93 A entre carrera 36 y carrera 34 A.

Incluye 17.173 usuarios de los barrios: Villa Hermosa, Manrique Oriental, El Raizal, Santa Inés, La Salle, Versalles No. 1, San José La Cima No. 2 S.E., Las Granjas y Oriente. Atendidos por las rutas de carrotanques 14 y 15.

Circuito Moscú | Desde las 8:00 a.m.

De calle 78 hasta calle 81 entre carrea 39 y carrera 41.

De calle 81 hasta calle 87 entre carrera 39 y carrera 41 A.

De calle 87 hasta calle 92 entre carrera 36 A y carrera 44 A.

De calle 92 hasta calle 101 entre carrera 37 y carrera 42 C.

De calle 101 hasta calle 107 entre carrera 37 y carrera 42 D.

De calle 107 hasta calle 126 entre carrera 38 y carrera 42E.

Incluye 22.908 usuarios de los barrios en Medellín: Santo Domingo Savio No. 1, Granizal, Moscú No. 2; Popular, Campo Valdés No. 2, La Salle, Las Granjas, San Pablo, Santa Inés, Villa Guadalupe, Moscú No. 1 y Villa Del Socorro. Y en el municipio de Bello el barrio Santa Rita. Atendidos por las rutas de carrotanques 7, 8 y 9.

Circuito Berlín | Desde las 9:00 a.m. del jueves 14 de noviembre y las 5:00 a.m. del viernes 15 de noviembre

De calle 87 hasta calle 89 entre carrera 46 A y carrera 50 A.

De calle 89 hasta calle 98 entre carrera 45 A y carrera 50.

De calle 97 A hasta calle 99 entre carrera 49 y carrera 50 A

Incluye 10.350 usuarios de los barrios: San Isidro, La Rosa, Santa Cruz, Berlín, Aranjuez, La Piñuela, La Salle, Villa Guadalupe y Las Esmeraldas. Atendido por la ruta de carrotanque 16.

Circuito Villa Hermosa | Desde las 9:00 a.m. del jueves 14 de noviembre y las 5:00 a.m. del viernes 15 de noviembre

De calle 63 hasta calle 66 entre carrera 34 y carrera 45 C.

De calle 66 hasta calle 66 E entre carrera 38 y carrera 43.

De calle 67 hasta calle 72 entre carrera 38 y carrera 44 A.

De calle 76 hasta calle 78 entre carrera 41 y carrera 44 A.

De calle 78 hasta calle 85 entre carrera 41 y carrera 42 A.

De calle 85 hasta calle 87 entre carrera 42 y carrera 44.

Incluye 17.117 usuarios de los barrios: Enciso, Villa Hermosa, San Miguel, La Ladera, Manrique Oriental, La Mansión Batallón Girardot, Manrique Central No. 2, El Pomar, Campo Valdés No. 2, Los Mangos, Las Granjas, El Raizal, Santa Inés y Manrique Central No. 1. Atendidos por las rutas de carrotanques 10 y 11.

Circuito Campo Valdés | Desde las 9:00 a.m. del jueves 14 de noviembre y las 5:00 a.m. del viernes 15 de noviembre

De calle 71 hasta calle 72 entre carrera 45 y carrera 46.

De calle 72 hasta calle 77 entre carrera 45 y carrera 48.

De calle 77 hasta calle 78 entre carrera 49 y carrera 45.

De calle 78 hasta calle 85 entre carrera 42 A y carrera 49.

De calle 85 hasta calle 86 entre carrera 44 y carrera 49.

De calle 86 hasta calle 88 entre carrera 44 y carrera 46.

Incluye 12.354 usuarios de los barrios: Campo Valdés No. 1, Campo Valdés No. 2, Manrique Central No. 1, La Piñuela, Las Esmeraldas, Manrique Central No. 2, El Pomar, La Salle y Las Granjas. Atendidos por las rutas de carrotanques 12 y 13.

AGUA GRATIS

Este miércoles 13 de noviembre, EPM entregó 614 mil litros de agua potable, «sin costo», a los hogares y comercios con interrupción del servicio de acueducto.

La empresa agradece la comprensión de las personas por la paciencia que han tenido con estas interrupciones necesarias para garantizar que las familias damnificadas tengan agua potable con continuidad.

