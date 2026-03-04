Tras el empate de Atlético Nacional en su visita al DIM, Diego Arias habló del juego y quedó satisfecho con el empate. Foto: Atlético Nacional

Resumen: Fracaso monumental. Tener la "mejor nómina del país" y quedar fuera de torneos internacionales en marzo es una crisis institucional para Nacional

¡Baldado de agua fría para el Atanasio! Nacional se quedó sin torneo internacional

Minuto30.com .- La noche de este miércoles 4 de marzo quedará marcada como una de las páginas más oscuras en la gestión reciente de Atlético Nacional. Ante un Atanasio Girardot a reventar, que esperaba una fiesta continental, el “Rey de Copas” sucumbió 1-3 ante un Millonarios ordenado, eficaz y estratégicamente superior.

El equipo de Diego Arias, señalado como la “plantilla más costosa del FPC”, se despide de la Copa Sudamericana 2026 en su primera fase.

El planteamiento: Donde se perdió la batalla

Desde el pitazo inicial Diego Arias apostó por un esquema que intentó ser ofensivo, pero que dejó grietas profundas en el retroceso.

Por el contrario, Fabián Bustos, técnico del cuadro embajador, dio una lección de “lectura de juego”. Millonarios no salió a esconderse; salió a explotar la espalda de los laterales verdolagas y la lentitud en la transición defensiva que hoy condenó a los locales.

Crónica de una eliminación anunciada

El marcador se abrió temprano, silenciando a los más de 40,000 espectadores. Al minuto 21, el volante Contreras sacó un “riflazo” desde fuera del área. El remate, potente y con efecto, encontró a un David Ospina mal ubicado, quien a pesar del esfuerzo no pudo evitar que el balón besara la red. Era el 0-1 y el inicio de la pesadilla.

Nacional reaccionó con orgullo herido. Al minuto 28, el refuerzo Nico Rodríguez logró la paridad tras una jugada colectiva que encendió la ilusión en las tribunas. El 1-1 parecía devolverle el alma al cuerpo al equipo de Arias, pero fue un espejismo.

Antes de finalizar la primera etapa, una imprudencia en el área local terminó en pena máxima. El goleador Leonardo Castro, con la frialdad que lo caracteriza, cobró al palo derecho de Ospina para poner el 1-2. Nacional se fue al descanso confundido y con la presión de todo un estadio sobre sus hombros.

El desplome de la “Mejor Nómina”

En el segundo tiempo, se esperaba la jerarquía de los nombres de peso. Sin embargo, figuras como Alfredo Morelos y Chicho Arango lucieron desconectados, absorbidos por la marca escalonada de los bogotanos.

Diego Arias intentó recomponer con cambios que la tribuna no entendió, sacrificando equilibrio por un ataque desordenado. El golpe de gracia llegó al minuto 75. Nuevamente Contreras, la figura indiscutible del encuentro, aprovechó un contragolpe letal para firmar su doblete y el 1-3 definitivo.

Las causas del desastre: ¿Quién es el responsable?

Los expertos y la hinchada coinciden en tres puntos críticos que explican esta eliminación prematura:

Lectura táctica errática: Diego Arias se vio superado por Bustos en cada fase del juego. No hubo un plan B ante la falta de generación de juego en el medio campo.

Bajo nivel individual: Nombres de talla mundial como Ospina y Tesillo no estuvieron a la altura de un partido de “muere-muere”. El primer gol y el penal fueron errores evitables a este nivel.

Falta de identidad: A pesar de tener grandes individualidades, Nacional sigue sin mostrar un sistema de juego colectivo sólido, algo imperdonable para un proceso que busca títulos internacionales.

Consecuencias económicas y deportivas

Quedar fuera de la Copa Sudamericana no es solo un golpe al orgullo; es un descalabro financiero. El club dejará de percibir los jugosos premios por fase de grupos y taquillas internacionales, una entrada de dinero proyectada para sostener el alto costo de la nómina actual.

Ahora, a Nacional solo le queda el torneo local, donde la exigencia de la hinchada será máxima: cualquier resultado que no sea el título será considerado un fracaso total en este 2026.

📋 Ficha Técnica del Partido: Resumen del Desastre

Resultado: Atlético Nacional 1 – 3 Millonarios

Goles Nacional: Nico Rodríguez (28′)

Goles Millonarios: Contreras (21′, 75′), Leo Castro (P, 42′)

Estadio: Atanasio Girardot (Lleno total)

Consecuencia: Millonarios clasifica a fase de grupos de Sudamericana; Nacional eliminado.