¿Cómo balancear cuerpo, mente y espíritu y ser realmente feliz?

Día a día el ser humano está buscando cómo desprenderse del sufrimiento, de las enfermedades, del estrés y buscando ser realmente feliz. Esta búsqueda ha llevado a miles de personas a explorar diferentes caminos, diferentes opciones, unos con la esperanza de sanar, otros con la esperanza de dejar de sufrir y otros simplemente porque sienten que la vida tiene un valor mucho más grande que solo tratar de sobrevivir.

Es por todas estas razones que miles de personas en esa búsqueda de la felicidad, se encuentran con teorías magistrales que hablan de la importancia de tener un balance entre cuerpo, mente y espíritu, pero realmente pocas teorías las ayudan a llevar a la práctica esto, debido a que nunca nos hemos visto como seres integrales, y por ende no nos enseñaron a activar en conjunto estas tres dimensiones que conforman nuestro ser.

Es por eso que vemos personas que desarrollan muy bien su cuerpo, pero mental y espiritualmente son débiles y el sufrimiento hace parte de sus vidas; o personas que son grandes intelectuales y tienen una mente poderosa pero su cuerpo y su espíritu no lo son; o personas que creen ser muy espirituales pero ante cualquier problema, su mente y su cuerpo, sufren grandes consecuencias negativas.

¿Cómo entonces tener un verdadero equilibrio entre estas tres dimensiones y cómo trabajarlas en simultánea para que se `puedan balancear y así podamos vivir una vida más relajada, donde el estrés, la enfermedad, el sufrimiento y el dolor no sean los protagonistas? Para mí la respuesta es muy sencilla, porque es algo que he practicado durante más de 50 año y tengo la certeza de que esta perseverancia, constancia y decisión firme es lo que me ha llevado a experimentar una armonía y equilibrio que han hecho que la paz, el amor y la alegría estén siempre presentes en mi camino.

¿En qué radica el secreto? El secreto radica en una práctica diaria que active el cuerpo, la mente y el espíritu, de manera simultánea e integral. A continuación te explico cómo hacer esta práctica poderosa: