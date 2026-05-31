Resumen: 77 personas reportadas como desaparecidas acudieron a puestos de votación ubicados en Cesar, Atlántico, Bolívar, Norte de Santander, Santander, Boyacá, Antioquia y más...

Balance judicial de la jornada electoral: aparecieron 77 «perdidos», capturaron 85 prófugos y una alcaldesa es investigada por «costreñimiento electoral»

Con el cierre de las urnas, sigue en marcha el plan de acción definido por la Fiscalía General de la Nación para conocer y actuar sobre las conductas que afecten la transparencia del proceso electoral y las garantías democráticas de los colombianos. Las competencias de fiscales y servidores de policía judicial se concentran en verificar los hechos delictivos conocidos y atender las denuncias que se presenten en fases posteriores.

Durante la jornada se realizaron 8 capturas por conductas relacionadas con el certamen democrático, de la siguiente manera:

• Popayán (Cauca): en el barrio El Uvo fueron capturados en flagrancia cuatro mujeres y un hombre por su presunta responsabilidad en el delito de corrupción al sufragante. Son señalados De acuerdo con los elementos de información recopilados, estarían verificando certificados electorales de ciudadanos que habrían votado por una determinada colectividad política e incorporando sus datos en un listado.

• En Cumaral (Meta): capturada una persona por el delito de falsedad personal, luego de que presuntamente intentara suplantar a un testigo electoral en una mesa de votación.

• Valledupar (Cesar): capturada una mujer por el delito de voto fraudulento, al evidenciarse que habría sufragado en dos mesas diferentes.

Adicionalmente, la Fiscalía abrió 10 noticias criminales por delitos electorales en Bogotá, Caquetá, Chocó, Nariño, Risaralda y Sucre; y 107 más por otros ilícitos asociados a comportamientos contra la seguridad ciudadana.

Una de las indagaciones iniciadas fue asumida por un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción. Vincula a la alcaldesa de El Paujil (Caquetá), Latia Sindy Castillo Muñoz, por el delito de constreñimiento al sufragante, al salir en un video con la imagen explícita de Iván Cepeda.

De otra parte, los equipos de policía judicial del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y de la Policía Nacionalmaterializaron 85 órdenes de captura en Antioquia, Cauca, Valle del Cauca, Huila, Bolívar, Casanare, Córdoba, Cundinamarca, Tolima, Magdalena y La Guajira. Se trata de personas requeridas por delitos como homicidio, concierto para delinquir, extorsión, tráfico de estupefacientes, hurto, violencia intrafamiliar, acceso carnal abusivo con menor de 14 años y acceso abusivo a sistema informático.

Uno de los detenidos fue un jurado de votación de Hato Corozal (Casanare), quien era buscado por el delito de acto sexual con menor de 14 años.

Adicionalmente, 77 personas reportadas como desaparecidas acudieron a puestos de votación ubicados en Cesar, Atlántico, Bolívar, Norte de Santander, Santander, Boyacá, Antioquia, Valle del Cauca, Caldas, Quindío, Cundinamarca, Caquetá, Putumayo, Huila y Guaviare. En ese sentido, se les emitieron las actas de supervivencia y sus nombre fueron descargados de los registros oficiales.