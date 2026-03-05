Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Menos homicidios, menos hambre, más empleo: el año que Medellín reescribió sus indicadores

Medellín cerró 2025 con cifras históricas en seguridad, empleo, educación y bienestar social, según el balance de gestión presentado por el alcalde Federico Gutiérrez Zuluaga ante el Concejo Distrital.

La ciudad consolida una transformación que, según la administración, se expresa en obras concretas y en la vida cotidiana de sus habitantes.

Seguridad en su punto más bajo

La tasa de homicidios se ubicó en aproximadamente 12 casos por cada 100.000 habitantes, la más baja en 50 años.

Febrero fue el mes menos violento en cinco décadas, y las autoridades reportaron la captura de 16 cabecillas de estructuras criminales. La reducción abarca la mayoría de delitos registrados en la ciudad.

Economía y empleo

Medellín alcanzó la tasa de desempleo más baja del país, con un 6,7%. Más de 50.000 personas recibieron apoyo en procesos de generación de ingresos, y los grandes eventos realizados en la ciudad generaron 169.000 empleos directos e indirectos.

Avances sociales

Los hogares con inseguridad alimentaria pasaron del 28% al 19%, y la desnutrición infantil cayó del 1,1% al 0,4%. En 2024 y 2025 no se registró ninguna muerte por esta causa. En salud, la inversión en la red pública superó los $418.000 millones en el período.

Infraestructura y educación

La administración reportó 1.800 obras en ejecución con una inversión de $8 billones, que incluyen 10 megacolegios, 8 nuevos jardines del programa Buen Comienzo, recuperación de 13 millones de metros cuadrados de espacio público e intervención en más de 63 kilómetros de vías.

Por otro lado, la deserción escolar se redujo del 5,4% al 2,4%.

Cumplimiento del plan de desarrollo

El Plan de Desarrollo Medellín Te Quiere 2024–2027 alcanzó un cumplimiento del 97% en 2025 y del 57,35% en lo corrido del cuatrienio. El 91% de los ciudadanos manifestó sentirse orgulloso de la ciudad.

Para 2026, la alcaldía anunció la aceleración en la ejecución de proyectos estratégicos y el fortalecimiento de la infraestructura social, educativa y económica.

Gutiérrez cerró su rendición de cuentas con un mensaje a la ciudadanía: “Hemos avanzado mucho, pero todavía falta mucho por mejorar”, reconoció el alcalde, quien aseguró que su propósito al regresar a la Alcaldía fue “volver a unir a Medellín y, sobre todo, blindarla”.

