Balance en el ecuador

Resumen: En materia de firmas, de lejos el gancho más atractivo de esta celebración, la organización sigue apoyándose fuertemente en destacados nombres del mercado local, con quienes tendría más que de sobra para realizar un festival aparte

La Feria del Libro de Madrid llega a su ecuador pasando durante algunos días a un segundo plano ante el despliegue logístico que, a pocas cuadras de su instalación en el Parque El Retiro, se vive con ocasión de la visita del Papa a la ciudad. Un acontecimiento histórico que no ha conseguido amainar a las hordas de visitantes que, una vez más como cada año, desafían el intenso calor de junio para recorrer las casi 400 casetas blancas desplegadas a lo largo del Paseo de Fernán Núñez. Espacios no del todo cómodos, pero indiscutiblemente tradicionales que aglutinan en una igualitaria uniformidad tanto a los gigantes editoriales como a las librerías independientes o de franquicia más relevantes del circuito cultural madrileño en una exhibición de músculo que sigue siendo la mejor evidencia anual sobre la buena salud de la industria.

En materia de firmas, de lejos el gancho más atractivo de esta celebración, la organización sigue apoyándose fuertemente en destacados nombres del mercado local, con quienes tendría más que de sobra para realizar un festival aparte. No sólo por el lado de autores clásicos que llenan recintos allí donde van, como Javier Cercas, Eduardo Mendoza, Julia Navarro o Santiago Posteguillo, sino también de autores emergentes como David Uclés, Sara Barquinero, Lucía Solla Sobral o Lana Corujo que despuntan como jóvenes promesas ante el más que eventual recambio generacional que vendrá. A pesar de haber ganado su último Nobel de Literatura hace ya casi cuatro décadas, España sigue siendo una potencia narrativa de prolificidad inobjetable y eventos como este no hacen más que recordárnoslo por si se nos llegase a olvidar.

En materia internacional, el balance se ha inclinado más hacia el lado del “debe”, pues tras una edición de 2025 con invitados de altísimo nivel como Junot Díaz (Pulitzer 2008) o Katie Kitamura, en 2026 lo más destacable fueron las visitas de Siri Hustvedt (Princesa de Asturias 2019) y de Mohamed Mbougar Sarr (Goncourt 2021). Aunque este último tuvo que cancelar su vuelo a Madrid de manera precipitada por temas personales, con lo que el desgarrador libro “Historias de Fantasmas” de la autora de Minnesota tuvo que echarse al hombro toda la cuota extranjera del certamen, conmoviendo a la capital en pleno con su historia de amor con Paul Auster (Princesa de Asturias 2006) y su doloroso duelo posterior, justo cuando se conmemoran dos años de su fallecimiento.

Mientras tanto, las traducciones de los libros de Freida McFadden han llegado en avalancha tras el éxito rotundo de “La Asistenta” y no hay puesto que no cuente con ejemplares de “Querida Debbie”, “El Recluso”, “Nunca Mientas”, “Tras la Puerta” o “La Mujer de Arriba”, entre otros. Una disrupción literaria tan poderosa y rentable que ha marcado una tendencia estética claramente diferenciadora que, incluso, otras editoriales ya están copiando con novelas de títulos cortos escritos en tipo de letra “Impact”, ambientadas en espacios cotidianos y con portadas minimalistas que cumplen lo que toda buena novela de verano debe prometer: un buen rato de lectura fluida sin las complejidades de la pr