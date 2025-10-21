Resumen: La situación más grave se registra en el suroccidente de Medellín , epicentro de las precipitaciones más fuertes

Balance de las emergencias en Medellín: un motociclista desaparecido, quebradas desbordadas y colapso de estructuras

Minuto30.com .- Medellín amaneció bajo los efectos de una intensa jornada de lluvias que se extendió durante la noche, dejando un saldo de emergencias críticas en varios puntos de la ciudad. El alcalde Fico Gutiérrez presentó un balance de las afectaciones, destacando el despliegue de los equipos de emergencia en las zonas más vulnerables.

La situación más grave se registra en el suroccidente de Medellín, epicentro de las precipitaciones más fuertes. Las comunas de Belén, San Javier, Laureles-Estadio y Robledo, además del corregimiento de Altavista, han sido las áreas con mayores reportes de incidentes y daños materiales.

Las autoridades han activado una operación de búsqueda tras un suceso alarmante. El Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín está buscando activamente a un motociclista que, según los reportes, habría sido arrastrado por la fuerte corriente de agua en medio de las inundaciones.

Los desbordamientos de quebradas generaron caos vial en puntos neurálgicos. Se reportaron desbordamientos y graves afectaciones viales en el barrio Naranjal y en algunos sectores de Belén, dificultando el tránsito y la movilidad a primera hora de la mañana.

El corregimiento de Altavista experimentó doble amenaza hídrica. En el sector Mano de Dios, una quebrada se desbordó causando inundaciones. No obstante, se destacó que una creciente en La Buga fue mitigada gracias a las obras hidráulicas preventivas realizadas por la Alcaldía en los últimos meses, evitando una emergencia de mayores proporciones.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

En el sector Olaya Herrera, en Robledo, la saturación del terreno provocó una emergencia estructural. Un deslizamiento de tierra colapsó una vivienda construida en madera. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas, y la familia afectada ya está recibiendo atención y apoyo del equipo social del Distrito.

Todas las dependencias de la Alcaldía de Medellín se encuentran activadas en labores de respuesta. Equipos de Emvarias han estado trabajando desde la noche para recuperar la movilidad en vías clave como la Calle 30 y otros sectores afectados, mientras que el DAGRD y Bomberos Medellín acompañan a la ciudadanía y verifican los riesgos.

Medellín continúa en estado de alerta máxima. Las entidades del Distrito siguen con monitoreo permanente, haciendo presencia donde más se necesita y pidiendo a la ciudadanía extremar precauciones ante el riesgo de nuevas lluvias y la saturación de los suelos y quebradas.