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Resumen: Según el reporte oficial de la Secretaría de Seguridad de Envigado, el sujeto apuntó y accionó un arma de fuego contra la humanidad de los policías. En una rápida y legítima reacción, las patrullas respondieron al fuego. El atacante fue reducido tras recibir tres impactos de bala.

Balacera en Envigado: Ladrón enmascarado se enfrentó a tiros con la Policía y terminó en cirugía

Minuto30.com .- La tranquilidad de la madrugada de este sábado 4 de julio en Envigado se vio interrumpida cuando un ciudadano alertó a una patrulla de la Policía que transitaba por el sector. Momentos antes, la víctima había sido despojada de sus pertenencias personales y logró señalar la ruta de escape del presunto asaltante.

De inmediato, los uniformados iniciaron la persecución del sospechoso, acorralándolo a la altura de la carrera 41.

Enfrentamiento a tiros

Al verse acorralado, el delincuente, que llevaba el rostro cubierto con una máscara, decidió atacar a las autoridades. Según el reporte oficial de la Secretaría de Seguridad de Envigado, el sujeto apuntó y accionó un arma de fuego contra la humanidad de los policías.

En una rápida y legítima reacción, las patrullas respondieron al fuego. El atacante fue reducido tras recibir tres impactos de bala.

Saldo del operativo y estado del delincuente

El sujeto herido fue trasladado de urgencia a un centro médico del municipio, donde actualmente se encuentra en sala de cirugía. Afortunadamente, ningún policía resultó herido durante el intercambio de disparos; solo se reportaron daños materiales en la patrulla policial.

Durante el procedimiento, las autoridades lograron incautar:

Un arma de fuego de fabricación artesanal.

La máscara utilizada por el delincuente para ocultar su identidad.

Investigación en curso: La Fiscalía General de la Nación ya hizo presencia en el lugar de los hechos para adelantar los actos urgentes, recolectar evidencias y recibir la denuncia formal por parte de la víctima del hurto.