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    Balacera en Envigado: Ladrón enmascarado se enfrentó a tiros con la Policía y terminó en cirugía

    Intensa persecución por la carrera 41 de Envigado cuando un delincuente enmascarado disparó contra los uniformados para evitar su captura

    Publicado por: SoloDuque

    Fotos: Secretaría de Seguridad de Envigado
    Fotos: Secretaría de Seguridad de Envigado
    Balacera en Envigado: Ladrón enmascarado se enfrentó a tiros con la Policía y terminó en cirugía

    Resumen: Según el reporte oficial de la Secretaría de Seguridad de Envigado, el sujeto apuntó y accionó un arma de fuego contra la humanidad de los policías. En una rápida y legítima reacción, las patrullas respondieron al fuego. El atacante fue reducido tras recibir tres impactos de bala.

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    Minuto30.com .- La tranquilidad de la madrugada de este sábado 4 de julio en Envigado se vio interrumpida cuando un ciudadano alertó a una patrulla de la Policía que transitaba por el sector. Momentos antes, la víctima había sido despojada de sus pertenencias personales y logró señalar la ruta de escape del presunto asaltante.

    De inmediato, los uniformados iniciaron la persecución del sospechoso, acorralándolo a la altura de la carrera 41.

    Enfrentamiento a tiros

    Al verse acorralado, el delincuente, que llevaba el rostro cubierto con una máscara, decidió atacar a las autoridades. Según el reporte oficial de la Secretaría de Seguridad de Envigado, el sujeto apuntó y accionó un arma de fuego contra la humanidad de los policías.

    En una rápida y legítima reacción, las patrullas respondieron al fuego. El atacante fue reducido tras recibir tres impactos de bala.

    Saldo del operativo y estado del delincuente

    El sujeto herido fue trasladado de urgencia a un centro médico del municipio, donde actualmente se encuentra en sala de cirugía. Afortunadamente, ningún policía resultó herido durante el intercambio de disparos; solo se reportaron daños materiales en la patrulla policial.

    Durante el procedimiento, las autoridades lograron incautar:

    Un arma de fuego de fabricación artesanal.

    La máscara utilizada por el delincuente para ocultar su identidad.

    Investigación en curso: La Fiscalía General de la Nación ya hizo presencia en el lugar de los hechos para adelantar los actos urgentes, recolectar evidencias y recibir la denuncia formal por parte de la víctima del hurto.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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