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¡Balacera en el barrio Bellavista de Marinilla! Tres personas resultaron heridas

Balacera en el barrio Bellavista de Marinilla dejó tres personas heridas a bala en la noche del jueves; una de ellas, al parecer grave, remitida a Rionegro.

Publicado por: SoloDuque

¡Balacera en el barrio Bellavista de Marinilla! Tres personas resultaron heridas
¡Balacera en el barrio Bellavista de Marinilla! Tres personas resultaron heridas

Resumen: Tres personas resultaron heridas a bala en un ataque sicarial ocurrido en la noche de este jueves en el barrio Bellavista de Marinilla. Versiones preliminares señalan que los lesionados, de 30, 24 y 35 años, fueron trasladados a centros asistenciales y que uno de ellos habría sido remitido a Rionegro por la gravedad de sus heridas.

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Tres personas resultaron heridas a bala en un ataque sicarial registrado en la noche de este jueves en el barrio Bellavista, en la zona urbana del municipio de Marinilla, Oriente antioqueño.

Ataque sicarial en Marinilla

Foto: Redes Sociales

Versiones preliminares señalan que los hechos ocurrieron en la carrera 36B, frente a un establecimiento abierto al público, donde se escucharon varias detonaciones.

Los lesionados, de 30, 24 y 35 años, fueron trasladados a centros asistenciales; uno de ellos habría sido remitido a Rionegro por la gravedad de sus heridas.

Las autoridades adelantan las investigaciones para identificar a los presuntos responsables del ataque.

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Sonia López

publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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