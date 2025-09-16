Resumen: Persecución en Buga terminó en balacera entre Ejército y disidencias: un soldado murió, otro resultó herido y un presunto atacante fue abatido.

Persecución en Buga terminó en balacera: un soldado muerto y un disidente dado de baja

En la vereda La María, zona rural del municipio de Buga, Valle del Cauca, se registró un fuerte enfrentamiento entre soldados de la Tercera Brigada del Ejército Nacional y disidentes del frente Adán Izquierdo. El hecho dejó como saldo un soldado muerto, otro herido y un presunto integrante de las disidencias dado de baja.

De acuerdo con el reporte oficial, la confrontación se originó cuando una camioneta sospechosa, que se movilizaba junto con varias motocicletas, ignoró la señal de pare hecha por los militares.

Ante la evasión, se inició una persecución que rápidamente escaló en un intercambio de disparos.

“Cuando se vieron perseguidos por el Ejército, le tiraron la camioneta a una patrulla de soldados que iba motorizada, de los cuales uno fallece y el otro está siendo atendido. El Ejército respondió y una de las personas que se movilizaba en motocicleta también fue dada de baja”, explicó James Gómez, secretario de Gobierno de Buga.

Lea también: ¿Los chamos tienen esperanzas de ir al Mundial? La FIFA tendría la última palabra

El uniformado herido fue trasladado al Batallón de Artillería N.º 3 Batalla de Palacé, donde recibe atención médica especializada.

Las autoridades mantienen operaciones en la zona para ubicar a los demás responsables del ataque. Entre tanto, la Fiscalía General de la Nación y personal judicial del Ejército adelantan las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar la identidad de los atacantes.

Este nuevo episodio de violencia en el Valle del Cauca refleja la persistencia de los enfrentamientos armados en zonas rurales.

Más noticias de Colombia