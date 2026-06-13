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Resumen: El operativo policial habría dejado como resultado a dos presuntos fleteros heridos

Balacera a las afueras de un banco en La América deja dos fleteros heridos y capturados

Minuto30.com .- Un fuerte intercambio de disparos entre agentes de la Policía Nacional y presuntos delincuentes alteró la tranquilidad en el sector de La América. El enfrentamiento se registró a las afueras de una sucursal bancaria, en una aparente rápida reacción de las autoridades para frustrar un caso de fleteo.

Según reportes extraoficiales, los hechos ocurrieron exactamente en la calle 44 con carrera 84, a las afueras de la sede de una importante entidad bancaria en el barrio La América.

Cuentan que se desató un cruce de balas entre los uniformados de la Policía y los sujetos armados.

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El operativo policial habría dejado como resultado a dos presuntos fleteros heridos, quienes fueron lesionados y capturados de manera inmediata en el lugar de los hechos.