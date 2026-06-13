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    Balacera a las afueras de un banco en La América deja dos fleteros heridos y capturados

    El operativo policial habría dejado como resultado a dos presuntos fleteros heridos

    Publicado por: SoloDuque

    Atracos bajan en Medellín y autoridades van tras las 'madrigueras' del crimen
    Foto de archivo.
    Balacera a las afueras de un banco en La América deja dos fleteros heridos y capturados

    Resumen: El operativo policial habría dejado como resultado a dos presuntos fleteros heridos

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Un fuerte intercambio de disparos entre agentes de la Policía Nacional y presuntos delincuentes alteró la tranquilidad en el sector de La América. El enfrentamiento se registró a las afueras de una sucursal bancaria, en una aparente rápida reacción de las autoridades para frustrar un caso de fleteo.

    Según reportes extraoficiales, los hechos ocurrieron exactamente en la calle 44 con carrera 84, a las afueras de la sede de una importante entidad bancaria en el barrio La América.

    Cuentan que se desató un cruce de balas entre los uniformados de la Policía y los sujetos armados.

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    El operativo policial habría dejado como resultado a dos presuntos fleteros heridos, quienes fueron lesionados y capturados de manera inmediata en el lugar de los hechos.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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