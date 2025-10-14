Atlético Nacional recibe en la noche de este martes, 14 de octubre, al Deportivo Cali, por la fecha 15 de la Liga BetPlay II-2025.

El verde paisa llega al compromiso con la gran mayoría de su equipo estelar, sin guardarse nada, buscando clasificarse anticipadamente lo más pronto posible.

Sin embargo, por lesión, son tres los jugadores con los que Diego Arias, técnico de Atlético Nacional, no podrá contar.

Ahora bien, la noticia tiene su toque positivo, teniendo en cuenta que los tres jugadores que se encuentran en departamento médico, ya está cerca de regresar a la cancha.

Las bajas de Atlético Nacional para recibir al Deportivo Cali

Los verdolagas con los que Arias no podrá contar son César Haydar, Juan Manuel Zapata y Juan José Rosa.

De acuerdo con el reporte, los tres jugadores del más veces campeón de Colombia ya iniciaron readaptación de campo esta semana.

De resto, Arias podrá contar con lo más top del equipo, para lograr una necesaria victoria frente a un herido Deportivo Cali que necesita si o si, sumar tres puntos.

Como se recordará, el compromiso se disputará en el estadio Atanasio Girardot, desde las 7:30 de la noche de este martes.

