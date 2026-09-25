Resumen: El Deportivo Independiente Medellín (DIM) confirmó este viernes una preocupante noticia para su afición y el cuerpo técnico, tras anunciar que el mediocampista Juan Fernando Quintero sufrió una lesión que lo margina del próximo compromiso liguero frente al Junior

Baja sensible para el DIM: Juan Fernando Quintero sufre lesión muscular y se pierde el duelo ante Junior

Minuto30.com .- El Deportivo Independiente Medellín (DIM) confirmó este viernes una preocupante noticia para su afición y el cuerpo técnico, tras anunciar que el mediocampista Juan Fernando Quintero sufrió una lesión que lo margina del próximo compromiso liguero frente al Junior en Barranquilla.

De acuerdo con el parte médico oficial emitido por la institución antioqueña, los detalles del estado de salud del jugador y su ausencia en la convocatoria a continuación:

El diagnóstico oficial: Tras someter al jugador a los respectivos estudios complementarios, el departamento médico del ‘Poderoso’ determinó que Quintero padece una lesión muscular en el recto femoral de la pierna izquierda.

Ausencia confirmada: A raíz de este problema físico, el talentoso volante fue descartado de la lista de viajeros y no se desplazó con el resto del plantel hacia la capital del Atlántico, donde el equipo disputará el encuentro válido por la fecha 12 del campeonato.

Tiempo de recuperación: El club se abstuvo de entregar un tiempo exacto para su regreso a las canchas. El comunicado precisó que el periodo de incapacidad y su retorno a los entrenamientos grupales dependerán estrictamente de su evolución clínica durante la fase de rehabilitación.

La ausencia de ‘Juanfer’ representa un reto táctico importante para el esquema del Independiente Medellín, que buscará reconfigurar su mediocampo para sumar puntos vitales en condición de visitante frente a la escuadra ‘tiburona’.