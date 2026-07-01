"Bola ocho" era el presunto responsable del ataque con drones contra un helicóptero del Ejército que dejó ocho militares heridos en el Sur de Bolívar.

Resumen: La baja de este cabecilla desestabiliza directamente la capacidad ofensiva del Frente Luis José Solano. Las redes de apoyo al terrorismo son el motor logístico del ELN en los cascos urbanos y zonas semi-rurales; sin un líder con conocimientos técnicos especializados, se espera que la frecuencia y precisión de estos ataques aéreos disminuyan considerablemente en el corto plazo.

Ejército da de baja a alias «Bola Ocho», cerebro de los ataques con drones del ELN en Bolívar

Minuto30.com .- En un contundente operativo militar desarrollado en el sur de Bolívar, el Ejército Nacional abatió a alias ‘Bola Ocho’, un peligroso cabecilla del ELN señalado de liderar una sofisticada red terrorista. Este sujeto era el principal sospechoso de orquestar el reciente ataque con drones cargados de explosivos contra un helicóptero oficial, hecho que dejó a ocho militares gravemente heridos.

La guerra en Colombia está mutando y las Fuerzas Militares han tenido que adaptar sus estrategias para hacer frente a una nueva y letal amenaza: el terrorismo aéreo no tripulado. Este miércoles, las autoridades confirmaron uno de los golpes más significativos contra las estructuras del Ejército de Liberación Nacional (ELN) que han adoptado esta modalidad en el norte del país.

En una operación de alta precisión ejecutada en la zona rural del municipio de Morales, departamento de Bolívar, fue neutralizado alias ‘Bola Ocho’. Este individuo no era un combatiente raso; la inteligencia militar lo tenía perfilado como el eslabón fundamental de la Red de Apoyo al Terrorismo (RAT) del Frente Luis José Solano del ELN, encargado de la logística y ejecución de atentados con tecnología comercial modificada.

El operativo: Combates frontales en el sur de Bolívar

El despliegue táctico fue llevado a cabo por las tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido N.º 9 (FUDRA 9), unidad adscrita a la Primera División del Ejército Nacional. Tras semanas de seguimiento y labores de inteligencia técnica y humana, los uniformados lograron ubicar el campamento donde se refugiaba esta facción del grupo armado organizado (GAO).

Al percatarse de la presencia de la Fuerza Pública, los integrantes del ELN abrieron fuego, desatando un intenso combate en la espesura de la zona rural de Morales. En medio del intercambio de disparos y bajo la presión ofensiva de las tropas, se logró la neutralización de este objetivo de alto valor estratégico.

💣 El ataque que sentenció a ‘Bola Ocho’: 8 militares heridos

El nombre de alias ‘Bola Ocho’ cobró relevancia nacional hace pocas semanas tras un ataque sin precedentes en la región. El cabecilla fue el presunto autor intelectual y material del hostigamiento contra una aeronave del Ejército Nacional que sobrevolaba el sur de Bolívar en misiones de abastecimiento y control territorial.

Utilizando drones comerciales —modificados artesanalmente para soltar cargas explosivas de alto poder—, la estructura criminal logró impactar las cercanías del helicóptero militar. La onda expansiva y la metralla arrojada por el artefacto dejaron un saldo de ocho soldados heridos, algunos de ellos con lesiones de consideración que requirieron evacuación aeromédica inmediata.

Este atentado encendió las alarmas en el Ministerio de Defensa, pues evidenció un salto tecnológico por parte del Frente Luis José Solano, emulando las tácticas de guerra asimétrica que otros grupos disidentes han utilizado recientemente en departamentos como Cauca y Valle del Cauca.

La nueva amenaza: Drones y guerra asimétrica

La caída de alias ‘Bola Ocho’ representa un alivio operativo, pero también pone sobre la mesa el debate sobre la modernización de la guerra en el conflicto interno colombiano. Los grupos armados organizados han descubierto en los drones una herramienta letal, de bajo costo y de difícil detección.

¿Por qué el ELN está utilizando drones?

Bajo costo y alta accesibilidad: Los drones comerciales se pueden adquirir fácilmente en el mercado legal y no requieren entrenamiento aeronáutico avanzado para su pilotaje.

Reducción de bajas propias: Permiten a los grupos criminales atacar bases militares, patrullas y aeronaves desde kilómetros de distancia, sin exponer a sus guerrilleros al combate directo.

Impacto psicológico: El constante zumbido de estos aparatos y la imprevisibilidad de los ataques generan zozobra tanto en la población civil como en las tropas desplegadas en el terreno.

Alias ‘Bola Ocho’ se había convertido en un experto en esta doctrina de terror. Los reportes de inteligencia indican que no solo operaba en Bolívar, sino que estaba expandiendo su «franquicia» de terrorismo aéreo hacia el departamento del Cesar y otras regiones de la costa Caribe y el nororiente colombiano. Su rol consistía en capacitar a otros subversivos en la adaptación de explosivos tipo tatuco a los mecanismos de liberación de carga de los drones.

Impacto en la seguridad del Magdalena Medio y el Caribe

La baja de este cabecilla desestabiliza directamente la capacidad ofensiva del Frente Luis José Solano. Las redes de apoyo al terrorismo son el motor logístico del ELN en los cascos urbanos y zonas semi-rurales; sin un líder con conocimientos técnicos especializados, se espera que la frecuencia y precisión de estos ataques aéreos disminuyan considerablemente en el corto plazo.

El comandante de la Primera División del Ejército Nacional ha reiterado que las operaciones ofensivas en el sur de Bolívar no se detendrán. Esta zona es un corredor estratégico e histórico para la minería ilegal y el narcotráfico, economías ilícitas con las que el ELN financia la compra de material de guerra, incluyendo los componentes electrónicos para sus atentados.

Actualmente, las Fuerzas Militares continúan consolidando el área de Morales para descartar la presencia de trampas explosivas o campos minados que la estructura criminal haya podido dejar en su huida, garantizando así el retorno a la tranquilidad de las comunidades campesinas que habitan en medio del fuego cruzado.