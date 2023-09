Bagnaia recalca que su objetivo es «recuperar las sensaciones en las frenadas»

Motegi (Japón), 28 sep (EFE).- El italiano Francesco "Pecco" Bagnaia (Ducati Desmosedici GP23) recalcó, en la jornada previa al inicio del Gran Premio de Japón de MotoGP que su objetivo es "recuperar las sensaciones que tenía en las frenadas".

"Hemos estado hablando en el equipo y creo que el trabajo que van a realizar va en la línea correcta pues el objetivo principal será recuperar las sensaciones que tenía en las frenadas y estoy seguro de que somos capaces de conseguirlo", afirmó al respecto.

"Mi sensación es que freno igual, pero no soy capaz de parar la moto, me resulta bastante difícil porque ya no me ayuda el tren trasero en la frenada y cuando me caí, fue porque se alineó el tren trasero con el delantero y perdí la rueda. Normalmente soy capaz de gestionarlo, pero las derrapadas que tenía en la entrada de las curvas eran demasiado inestables la semana pasada y me resultaba difícil controlarlo, pero estamos trabajando en este sentido y estoy seguro de que mañana por la mañana todo estará bien", aseguró el vigente campeón del mundo de MotoGP.

"Honestamente, en los últimos tres fines de semana he tenido un poco de mala suerte. En Barcelona -cayó en la primera vuelta y le pasó por encima Brad Binder- por lo que pasó, tuvimos mala o buena suerte, según se mire. En Misano no competí en las mejores condiciones y perdí puntos, y el fin de semana pasado fue uno de los más difíciles hasta la fecha, pero pudimos ser competitivos", insiste Bagnaia.

"El domingo estaba segundo, por delante de Jorge, pero después me caí, así que perdí puntos. En los dos últimos Grandes Premios hemos sido capaces de ser competitivos, pero el resultado final es que hemos perdido puntos, pero en cualquier caso, aunque tengamos dificultades, somos competitivos", comentó el líder del mundial.

"Ahora mismo quedan 14 carreras aún. No tengo más presión sobre mí. El año pasado era más intenso. Llevábamos 15 años sin conseguir el título y era distinto, pero ahora mismo sé que todo está bien y que podemos luchar por la victoria, y que cuando estamos en un mal momento finalizamos segundos o terceros, aunque tenemos que centrarnos en clavarlo todo a la perfección y saber lo que tenemos que hacer", manifiestó Bagnaia.

"Competir de nuevo tan rápido como este fin de semana es algo beneficioso y entender tu caída, saber por qué te has caído para evitar volver a cometer ese error el fin de semana siguiente y por eso puedo decir que no tengo ningún problema ahora mismo", reconoció el piloto de Ducati.

"No tengo en mente la caída de la semana pasada; sé lo que he hecho mal y conozco a la perfección lo fuerte que estamos, forcé un poco la situación en ese momento y lo habría hecho igual; mi estrategia es siempre empujar a tope y voy a continuar en este sentido, trataré siempre de mejorar y voy a intentar estar en la mejor posición posible, iré a por la victoria y luego ya veremos", recalcó Bagnaia.

Por: EFE