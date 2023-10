Bagnaia lamenta que cuando han puesto el neumático blando «han llegado los problemas»

in

Phillip Island (Australia), 20 oct (EFE).- El italiano Francesco "Pecco" Bagnaia (Ducati Desmosedici GP23), que no logró el pase a la segunda clasificación directa al ser undécimo, lamentó que cuando pusieron el neumático blando para hacer el "time attack, llegaron los problemas".

"Hemos empezado la sesión con el neumático intermedio para dar más vueltas con él, y mis sensaciones eran buenas, me sentía bien y mi ritmo era uno de los mejores, pero cuando he puesto el neumático blando para hacer el 'time-attack' han venido los problemas", insistió Bagnaia.

"Quizá la mejor estrategia era empezar como el resto de pilotos, con el neumático blando, para analizar la reacción de ese neumático, pero hemos decidido esto. La estrategia quizá era mejor en términos de carrera, pero he sufrido mucho en la aceleración y en la entrada de las curvas rápidas", explicó el líder del mundial de MotoGP.

"Mi moto es muy agresiva, muy nerviosa pues desde la última curva hasta la entrada en meta he perdido dos décimas con Martín, lo cual es increíble, perdía en tracción en toda la pista, ese ha sido más o menos el problema, pero como en Mandalika (Indonesia), las sensaciones con la moto no son malas, pero es extraño", reconoce el vigente campeón del mundo de MotoGP.

En relación con el cambio de horario, señaló que "teniendo en cuenta la previsión de tiempo que he visto para el domingo, es mejor, sin duda. El domingo es difícil incluso abrir el garaje, porque se esperan vientos de 50 km/h o más. Sin duda que es mejor".

"Hemos trabajado más que el resto para la carrera larga con los neumáticos, pero será difícil, porque mañana por la mañana será difícil (Q1) y será un día muy complicado. Muy estresante", reconoció Bagnaia.

Respecto a su fallo al no pasar a la segunda clasificación directa, explicó: "Nos movemos de circuito en circuito más o menos con la misma puesta a punto, pero para mí no está funcionando. En Mandalika no fue la primera vez, es más o menos durante toda la temporada que el viernes sufrimos mucho, el sábado va mejor y el domingo somos los más rápidos".

"Aquí tenemos un día menos para intentar ser los más rápidos, y en este circuito es difícil tener una ventaja clara. Mirando los ritmos de esta mañana y de esta tarde, tengo uno de los más competitivos en términos de tiempos de vuelta y de consistencia con los neumáticos, porque he usado el intermedio mientras el resto usaban el blando, y por eso creo que nuestro trabajado ha sido mejor que el del resto hoy, pero tenemos que mejorar a la hora de empezar con mejores sensaciones", reconoció Bagnaia.

Por: EFE