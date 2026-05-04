Bad Gyal incendiará Bogotá con su “Más Cara World Tour 2026”: Conozca todos los detalles

Resumen: La estrella española de la música urbana, Bad Gyal, regresará a Bogotá el próximo 18 de octubre de 2026 para presentarse en el Chamorro City Hall con su "Más Cara World Tour 2026", un espectáculo inmersivo que fusionará reggaetón, dancehall y moda. Durante la noche, los asistentes podrán disfrutar en vivo de grandes éxitos globales como “Chulo”, “Fiebre” y “Zorra”, consolidando a la capital colombiana como una plaza clave en su carrera; la boletería se podrá adquirir a través de TuBoleta, iniciando con una preventa exclusiva mediante un código de la artista el 6 y 7 de mayo, seguida por la venta general a partir del 8 de mayo a las 10:00 a.m.

La espera para los fanáticos del género urbano ha terminado. Bad Gyal, una de las figuras más influyentes y disruptivas del panorama musical global, ha confirmado oficialmente su regreso a Bogotá. La capital colombiana será una parada clave en su ambiciosa gira “Más Cara World Tour 2026”, un espectáculo que promete elevar los estándares de la puesta en escena urbana.

El evento tendrá lugar el domingo 18 de octubre en el Chamorro City Hall, un recinto que se transformará en un universo inmersivo diseñado para fusionar la música, la estética vanguardista y la energía desbordante de la artista catalana.

Un fenómeno que trasciende fronteras

Con una propuesta que navega con maestría entre el reggaetón, el dancehall y la música electrónica, Bad Gyal ha logrado consolidar una identidad única. Su regreso a Colombia no es casualidad; Bogotá se ha posicionado como una de las plazas más importantes para su carrera, donde su narrativa visual potente y su sonido crudo son celebrados por una audiencia fiel.

El repertorio de la noche incluirá los himnos que la han llevado a acumular millones de reproducciones y a dominar las pistas de baile en todo el mundo. Los asistentes podrán corear y bailar éxitos como “Chulo”, el ya clásico “Fiebre”, “Alocao” (su exitosa colaboración con Omar Montes), “Zorra” y la declaración de estilo que es “Flow 2000”.

Información sobre boletería

Para los seguidores más acérrimos, la organización ha dispuesto un cronograma de ventas escalonado a través de la plataforma TuBoleta:

Preventa Artista: Se llevará a cabo los días 6 y 7 de mayo, utilizando el código y link que la propia Bad Gyal compartirá a través de sus canales oficiales.

Venta General: Se abrirá al público global el 8 de mayo a partir de las 10:00 a.m.

La cita del “Más Cara World Tour” no es solo un concierto, sino una experiencia obligatoria para quienes desean entender el presente del sonido urbano global. La combinación de moda, actitud y hits internacionales asegura que el 18 de octubre será una noche histórica para el movimiento urbano en la ciudad.