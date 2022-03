Bad Bunny pierde millonaria demanda de plagio ante Missy Elliott por ‘Safaera’

Bad Bunny estrenó en el año 2020 su disco YHLQMDLG cuya canción más popular es Safaera. Recientemente se conoció que luego de una demanda se les exigió incluir a Missy Elliot en los créditos por samplear una de sus canciones.

El uso del tema Get Ur Freak On de la rapera estadounidense en Safaera se hizo sin su autorización y del de su editora. Cuando el equipo de Elliot se dio cuenta informó sobre su uso indebido, se inició una batalla legal y exigió que se le pagaran las regalías correspondientes.

Así lo dio a conocer Jowell en una entrevista con el youtuber Molusco: «si esa canción hubiera sido una canción normal y corriente de cualquiera por ahí como la que nosotros sacamos, nadie se hubiera metido. Esa canción la jodieron porque fue demasiado exitosa. Alguien fue para donde la Missy Elliott y le dijo: ¿tú no estás escuchando?”.

For my non Spanish speakers!

English subtitles pic.twitter.com/sWZrnfvs0U

— Missy Elliott SupaFriends (@Supa_Friends) March 13, 2022