Bad Bunny celebró cumpleaños por lo alto en los Oscars y jugó billar tomando cerveza antes de apagar su torta clásica con velitas.

Sigue al canal de WhatsApp de Entretenimiento

Benito Antonio Martínez Ocasio, ​ conocido artísticamente como Bad Bunny, arribó a sus 30 años de vida este 10 de marzo 2024. Fue un día alocado para él que ante el adelanto de horario en los Estados Unidos, debía rendirle para festejar. En redes sociales, se conoció que Bad Bunny lo hizo por lo alto primero sencillo jugando billar con una torta clásica de crema, adornada de chispas de colores y velas con el clásica «Feliz Cumpleaños». Y en la noche en los Oscars de gala al lado de «The Rock» muy elegante.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Benito (@badbunnypr)



En la noche «el conejo malo que no es tan malo» como dijo The Rock en los Oscars, deseándole feliz cumpleaños presentó la categoría de mejor película internacional hablando español, expresando que «el arte del cine es un idioma universal». Fue un momento especial para Bad Bunny al expresarle un agradecimiento a la estrella del cine. Para muchos, era un guiño esperando que «la Sociedad de la Nieve» ganará pero la estatuilla se la llevó la película Zona de Interés. “Nuestra película muestra que la deshumanización lleva a lo peor” dijo el director Jonathan Glazer responsable de la cinta británica, hablada en alemán y polaco- Película que narra los sucesos del exterminio judío por los nazis de una forma en que no se muestra el holocausto sino una referencia. Por este motivo le valió el Oscar a Mejor Sonido.

El toque latino Oscars con Bad Bunny



Que Bad Bunny apareciera en los Oscars, lo pone en un sitial de referencia después de su paso por «Tren Bala» de Sony Pictures y al mismo tiempo reaviva «El Muerto» cinta que se pospuso de Marvel donde sería el villano contra Spiderman.

Lee más noticias de entretenimiento.