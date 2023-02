[VIDEO] ¡Nunca es tarde para estudiar! Bacca no solo vivirá de sus goles

Por estos días se conoció que el jugador del Junior de barranquilla, Carlos Bacca, no solo quiere ser recordado como un goleador de raza; también desea darles ejemplo a sus hijos, y a los futbolistas, estudiando en la universidad una carrera para convertirse en todo un profesional.

El delantero del conjunto tiburón, inició esta semana sus estudios en la Universidad Autónoma del Caribe. Y por medio de las redes sociales, se informó qué carrera eligió para estudiar.

“Estoy feliz de volver a reanudar mis estudios profesionales en mi casa, la Universidad Autónoma del Caribe”, manifiesta Bacca, quien se decidió a terminar la carrera de administración de empresas.

Carlos Bacca reveló que: “a principios no quería estudiar, ni ir al colegio porque yo quería era fútbol, pero mis padres me enseñaron, me inculcaron que tenía que prepararme, estar preparado ayuda a relacionarse, ayuda a salir adelante y gracias a Dios, a mi familia y a los que me ayudaron en ese momento soy la persona que soy hoy”.

Más noticias de Deportes