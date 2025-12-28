Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

¡«Azúcar» en Cali! El Encuentro de Melómanos rindió un vibrante tributo a Celia Cruz

Minuto30.com .- El Encuentro de Melómanos y Coleccionistas, considerado el “santuario” de la memoria sonora en la Feria de Cali, vivió una de sus jornadas más emotivas este fin de semana. Las canchas de baloncesto de la Unidad Deportiva Jaime Aparicio se transformaron en un templo de nostalgia y sabor para rendir un tributo inolvidable a la “Guarachera de Cuba”, Celia Cruz.

La tarima principal vibró con la majestuosidad de la Big Band Pacific Fem, que bajo la invitación especial de Adriana Chamorro, demostró que la salsa y el legado de Celia siguen más vivos que nunca en las voces poderosas de las mujeres del Pacífico colombiano.

Voces que inspiran y conectan

El homenaje no solo recorrió los éxitos de Celia Cruz, sino que abrazó a otras leyendas contemporáneas como La Lupe y Toña la Negra. María Isabel Araráz Escobar, una de las participantes, describió la jornada como una conexión mística entre el público y las artistas.

“Presentamos distintas cantantes de la región, de Buenaventura y de Cali, reconocidas señoras con ‘tarro de voz’… Fue una experiencia muy bonita”, afirmó Araráz, resaltando la calidad interpretativa que caracteriza al talento regional.

Identidad para las nuevas generaciones

Para los caleños y turistas, el Encuentro de Melómanos trasciende la simple fiesta; es un acto de resistencia cultural. Fernando Mejía Zapata, asistente fiel del evento, enfatizó que este espacio es vital para que los jóvenes se “nutran” de lo que les da propiedad caleña.

“Es lo mejor que han programado año tras año. Aquí se disfruta la verdadera música, la verdadera salsa que lo lleva a uno a inspirarse”, señaló Mejía mientras los coleccionistas intercambiaban joyas en vinilo a su alrededor.

Lo que debes saber para asistir:

Lugar: Canchas Panamericanas (Unidad Deportiva Jaime Aparicio).

Fecha: El evento se extenderá hasta el martes 30 de diciembre.

Entrada: Gratuita para todo el público.

Ambiente: Familiar, cultural y de alta investigación musical.

La invitación es a propios y visitantes a no perderse los últimos días de este encuentro, donde cada disco cuenta una historia y cada canción reafirma por qué Cali es, y seguirá siendo, la capital mundial del ritmo.