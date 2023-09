Azpilicueta: «Consensuar la misma opinion de 24 jugadores es muy difícil»

Las Rozas (Madrid), 5 sep (EFE).- César Azpilicueta, uno de los capitanes de la selección española, aseguró que redactaron "lo más rápido" que pudieron el comunicado de apoyo a las jugadoras de la selección femenina, resaltando la dificultad que supone "consensuar la misma opinión de 24 jugadores".

Azpilicueta salió al paso, de esta forma, de las críticas recibidas por la tardanza de los internacionales en apoyar a las jugadoras, después de la crisis abierta por el comportamiento del presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, tras la conquista del Mundial de Australia y Nueva Zelanda.

"Las opiniones son respetables pero consensuar todos con la misma opinión y que todo el mundo esté de acuerdo es muy difícil. Lo que hicimos los 24 jugadores, que fue una cosa nuestra hacerlo, es lo que considerábamos y lo más rápido posible porque debíamos actuar antes de iniciar el entrenamiento", explicó en la rueda de prensa celebrada en la Ciudad del Fútbol.

"Hasta que no venimos a la concentración no sé si soy jugador de la selección española. Nada más venir lo preparamos, nos pusimos de acuerdo los 24 jugadores y emitimos el comunicado lo más rápido que pudimos", añadió.

Azpilicueta admitió que no ha intercambiado ningún mensaje ni llamada con Luis Rubiales ni con ninguna de las internacionales españolas, a las que no conoce en persona. Y recordó su lucha por el fútbol femenino cuando fue capitán del Chelsea.

"No tengo ningún problema en hablar. Estando en el Chelsea he visto la evolución del femenino y he luchado para que pudiesen usar las instalaciones y que tuviesen más facilidades. Con las jugadoras de la selección no he tenido contacto y con Rubiales no he hablado nunca", dijo.

"El comunicado está claro que somos 24 jugadores, no es sencillo emitirlo con las mismas palabras y nos llevó nuestro tiempo pero era lo que considerábamos que teníamos que hacer como jugadores de la selección española e intentamos comunicarlo lo más rápido posible", defendió.

Sobre la figura del seleccionador Luis de la Fuente, Azpilicueta reconoció que no han tenido ninguna reunión para hablar nada que no sea deportivo y se mantuvo ajeno al debate generado sobre su continuidad tras el apoyo a Rubiales en la Asamblea.

"De nombramientos de entrenadores y dimisiones nunca he tenido poder ni he opinado nada. Él tuvo una actuación, se explicó en rueda de prensa y nunca he hablado con él hasta ayer que tuvimos una charla de fútbol únicamente. Me sorprendió todo pero él fue el que emitió el comunicado y dio la rueda de prensa. Desde ahí, es el seleccionador y luchamos por ganar los próximos partidos", dijo.

Por: EFE