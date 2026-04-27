¡Ayúdenos a encontrarlo! Edisson Alonso Hernández Betancur desapareció en Bello, Antioquia

Pico y Placa Medellín Domingo:
    Publicado por: SoloDuque

    Resumen: Si usted lo ha visto o cree haber cruzado su camino con él en los últimos días, preste especial atención a las prendas que llevaba puestas al momento de su desaparición

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Desde el pasado jueves 23 de abril de 2026, familiares y allegados buscan desesperadamente a Edisson Alonso Hernández Betancur, de 51 años de edad, quien fue visto por última vez en el barrio La Florida, en el municipio de Bello, norte del Valle de Aburrá.

    Descripción y prendas de vestir

    Si usted lo ha visto o cree haber cruzado su camino con él en los últimos días, preste especial atención a las prendas que llevaba puestas al momento de su desaparición:

    Edad: 51 años.

    Vestimenta: Llevaba puesta una camiseta tipo polo color azul claro, con el cuello en color azul oscuro, un pantalón tipo jogger color gris, una gorra color azul oscuro y unos tenis de tela color gris.

    ¿Tiene información? Comuníquese de inmediato

    Cualquier dato, por mínimo que parezca, puede ser vital para dar con el paradero de Edisson Alonso y aliviar la profunda angustia de su familia.

    Si usted tiene información sobre su ubicación o lo ha visto deambulando por el sector, por favor comuníquese de manera urgente con el Grupo de Desaparecidos al teléfono celular habilitado para este caso:

    📞 318 532 44 74

    ¡La solidaridad salva vidas! Si no tiene información, le pedimos difundir y compartir esta nota en sus redes sociales y grupos de WhatsApp para que el rostro y la descripción de Edisson lleguen a la mayor cantidad de personas posible.

    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


