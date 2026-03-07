¡Ayúdenos a encontrarlo! Ares, un Cocker Spaniel, se perdió esta noche en Itagüí

Resumen: Según el reporte de sus propietarios, la mascota fue vista por última vez en el barrio Las Mercedes antes de las 10:00 p. m.
Minuto30.com .- Una familia en el sur del Valle de Aburrá vive momentos de angustia y solicita la colaboración de toda la ciudadanía. Ares, un perrito de raza Cocker Spaniel, desapareció la noche de este sábado 7 de marzo en el municipio de Itagüí.
Según el reporte de sus propietarios, la mascota fue vista por última vez en el barrio Las Mercedes antes de las 10:00 p. m. Ares es un miembro fundamental del hogar y sus dueños están desesperados por su pronto regreso.
Señas particulares
Raza: Cocker Spaniel.
Nombre: Ares.
Lugar de pérdida: Barrio Las Mercedes, Itagüí.
Fecha: Sábado 7 de marzo.
Si usted lo encontró, lo vio deambulando por el sector o tiene alguna información certera sobre su paradero, por favor comuníquese de manera urgente al siguiente número:
📱 WhatsApp de contacto: 322 906 7029
