Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Domingo:
Pico y Placa Medellín Domingo:
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    ¡Ayúdenos a encontrarlo! Ares, un Cocker Spaniel, se perdió esta noche en Itagüí

    Según el reporte de sus propietarios, la mascota fue vista por última vez en el barrio Las Mercedes antes de las 10:00 p. m.

    Publicado por: SoloDuque

    ¡Ayúdenos a encontrarlo! Ares, un Cocker Spaniel, se perdió esta noche en Itagüí

    Resumen: Según el reporte de sus propietarios, la mascota fue vista por última vez en el barrio Las Mercedes antes de las 10:00 p. m.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Una familia en el sur del Valle de Aburrá vive momentos de angustia y solicita la colaboración de toda la ciudadanía. Ares, un perrito de raza Cocker Spaniel, desapareció la noche de este sábado 7 de marzo en el municipio de Itagüí.

    Según el reporte de sus propietarios, la mascota fue vista por última vez en el barrio Las Mercedes antes de las 10:00 p. m. Ares es un miembro fundamental del hogar y sus dueños están desesperados por su pronto regreso.

    Señas particulares

    Raza: Cocker Spaniel.

    Nombre: Ares.

    Lugar de pérdida: Barrio Las Mercedes, Itagüí.

    Fecha: Sábado 7 de marzo.

    Si usted lo encontró, lo vio deambulando por el sector o tiene alguna información certera sobre su paradero, por favor comuníquese de manera urgente al siguiente número:

    📱 WhatsApp de contacto: 322 906 7029

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.