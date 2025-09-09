¡Ayudemos! Leonel Giraldo se perdió: padece alzheimer y requiere medicamentos especiales

Resumen: Si lo ves, por favor, no dudes en comunicarte de inmediato con las autoridades

Minuto30.com .- Se solicita con desesperación la ayuda de la ciudadanía para localizar a Leonel Giraldo, un hombre de 72 años que padece de Alzheimer y una enfermedad coronaria. Su vida corre un grave peligro, ya que lleva cinco días deambulando y sin sus medicamentos.

Leonel viste camiseta azul, pantaloneta gris y tenis rojos. Se le ha visto deambulando por varios barrios del nororiente de Medellín, como Manrique, Aranjuez, Prado Centro y Manrique La 45, así como en el centro de la ciudad.

Si lo ves, por favor, no dudes en comunicarte de inmediato con las autoridades. Su familia pide que se llame al 123 o a los teléfonos 3103928006 y 3246130517.

Cualquier información puede ser crucial para su vida.

