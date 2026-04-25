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    ¡Ayudemos a que vuelva a casa! Perrita Bulldog Francés casi es atropellada cerca a la estación Santo Domingo ¿la reconoce?

    Para reclamarla, presente pruebas de que es suya

    Publicado por: SoloDuque

    ¡Ayudemos a que vuelva a casa! Perrita Bulldog Francés casi es atropellada cerca a la estación Santo Domingo ¿la reconoce?

    Resumen: Por la seguridad de la mascota y para evitar que caiga en manos equivocadas, la persona que reclame a la perrita deberá presentar pruebas contundentes de que sí es su verdadero dueño

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Esta perrita de raza Bulldog Francés fue rescatada en las últimas horas en el nororiente de Medellín, luego de vivir momentos de gran angustia en medio del alto flujo vehicular.

    A través de las redes sociales y los canales de servicio a la comunidad, los rescatistas buscan desesperadamente a la familia de la mascota. En Minuto30 nos unimos a esta noble causa para que la peludita regrese pronto a su hogar.

    El susto en la vía: Rescatada en el momento exacto

    De acuerdo con el reporte ciudadano entregado a este medio, la canina de color café se encontraba deambulando desorientada y muy asustada en las inmediaciones de la estación Santo Domingo (Línea K del Metrocable).

    La situación fue crítica, pues la perrita caminaba sin rumbo por la calle y estuvo a escasos centímetros de ser arrollada por los vehículos que transitaban por el sector. Afortunadamente, fue auxiliada a tiempo por personas de buen corazón que lograron sacarla de la vía, ponerla a salvo y brindarle resguardo temporal.

    ¿Es tu perrita? Así puedes contactar a los rescatistas

    La Bulldog Francés se encuentra a salvo, pero es evidente que está extraviada, desubicada y extraña a su familia. Si usted es el dueño de esta pequeña o conoce a las personas que la están buscando en la zona nororiental, preste mucha atención a los pasos para recuperarla:

    Comuníquese de inmediato al número de WhatsApp 300 506 6150.

    Requisito indispensable de seguridad: Lamentablemente, existen personas inescrupulosas en estos casos. Por la seguridad de la mascota y para evitar que caiga en manos equivocadas, la persona que reclame a la perrita deberá presentar pruebas contundentes de que sí es su verdadero dueño (fotografías previas con la mascota, carné de vacunación, videos en casa o características únicas que solo la familia conocería).

    ¡Tu ayuda es vital! Si no eres el dueño, te invitamos a compartir esta nota en tus redes sociales y grupos de WhatsApp.

    Con un simple clic o un mensaje difundido, podemos lograr que esta perrita pase el gran susto de su vida y duerma hoy mismo en su cama junto a quienes la aman.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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