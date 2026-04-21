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    ¡Ayudemos a Luna a regresar a casa! Perrita French Poodle se extravió en el barrio Cabañitas, Bello

    Si vives en Bello, transitas por Cabañitas o barrios aledaños, por favor mantén los ojos bien abiertos

    Publicado por: SoloDuque

    ¡Ayudemos a Luna a regresar a casa! Perrita French Poodle se extravió en el barrio Cabañitas, Bello

    Resumen: Si vives en Bello, transitas por Cabañitas o barrios aledaños, por favor mantén los ojos bien abiertos

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Una familia en el municipio de Bello se encuentra desesperada buscando a su adorada mascota. Se trata de Luna, una hermosa peludita que se extravió desde el pasado 18 de abril en el sector de Cabañitas y necesita del apoyo de toda la comunidad para volver a su hogar.

    ¿Cómo identificar a Luna?

    Para facilitar su búsqueda y evitar confusiones, sus dueños han compartido las características clave que te ayudarán a reconocerla si te la cruzas en la calle:

    Raza y color: Es una perrita de raza French Poodle con pelaje de color blanco.

    Seña particular: Tiene una protuberancia (masita) en la parte trasera izquierda de su cuerpo, un detalle médico fundamental para identificarla con total certeza.

    Personalidad: Es sumamente amigable y dócil. No le teme a las personas, por lo que es fácil acercarse a ella para resguardarla y brindarle ayuda.

    ¡Tu ayuda es vital para este reencuentro!

    Si vives en Bello, transitas por Cabañitas o barrios aledaños, por favor mantén los ojos bien abiertos. Si la has visto, la rescataste o tienes cualquier información que pueda dar con su paradero, comunícate de manera urgente con su familia:

    📞 Línea de contacto: 313 797 8135

    ¡Tu ayuda compartiendo este mensaje es muy valiosa para que Luna regrese a casa sana y salva!

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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