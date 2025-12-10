¡Ayudemos a este perrito a salir de la calle! Está en condición de abandono por Andalucía la Francia

Resumen: El perrito necesita ser rescatado y encontrar un hogar seguro lo antes posible
Minuto30.com .- Se hace un llamado urgente a quien pueda adoptar a este perrito que lleva aproximadamente tres semanas en condición de abandono.
El canino se encuentra en la Estación del Cable El Progreso, ubicado en el tercer piso, justo al lado del CAI de Policía del sector.
El perrito necesita ser rescatado y encontrar un hogar seguro lo antes posible. Si alguien puede brindarle un hogar de paso o está interesado en adoptarlo, por favor, comuníquese con el whatsapp 311 754 2969.
