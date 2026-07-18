Resumen: De acuerdo con testimonio de sus familiares, Jorge Alejandro fue contactado por última vez la noche del pasado 11 de julio. El hombre salió de su lugar de trabajo y se disponía a regresar a su hogar, pero nunca llegó a su destino.

¡Ayudemos a encontrarlo! Jorge Galeano desapareció cerca al Jardín Botánico y reportan extraños movimientos en sus cuentas

Minuto30.com .- Un angustioso llamado hacen los familiares de Jorge Alejandro Galeano Márquez, un hombre de 49 años de edad que desapareció de manera misteriosa en la ciudad de Medellín. Las autoridades y sus seres queridos piden la máxima colaboración ciudadana para dar con su paradero lo antes posible.

El caso ha encendido las alarmas de los investigadores debido a una serie de irregularidades financieras que se registraron horas después de que se perdiera el rastro del hombre.

¿Cómo y dónde ocurrió su desaparición?

De acuerdo con testimonio de sus familiares, Jorge Alejandro fue contactado por última vez la noche del pasado 11 de julio. El hombre salió de su lugar de trabajo y se disponía a regresar a su hogar, pero nunca llegó a su destino.

El último reporte sobre su ubicación indica que se encontraba transitando en inmediaciones del Jardín Botánico de Medellín, momento desde el cual su familia perdió toda comunicación con él.

El inquietante detalle de sus cuentas bancarias

Lo que comenzó como un caso de desaparición ha tomado un tinte más preocupante. Los familiares de la víctima alertaron a las autoridades que, tras la desaparición de Jorge, su cuenta bancaria reportó extraños movimientos y transacciones. Este hallazgo sugiere que el hombre podría haber sido víctima de un asalto o de escopolamina, lo que eleva la urgencia de su búsqueda.

¿Cuáles son sus características físicas y cómo vestía?

Para facilitar su identificación en las calles o centros asistenciales, la familia entregó la siguiente descripción detallada:

Ropa que llevaba: Pantalón de seda color negro, zapatillas de cordón negro y una camisa de cuello blanca con bordes verdes.

Estatura y contextura: Mide 1,60 metros y es de contextura mediana.

Rasgos físicos: Tez trigueña, cabello castaño oscuro con canas (corto y liso), ojos cafés oscuros y medianos, nariz mediana y labios delgados.

Señas particulares: Le falta una muela en la parte inferior izquierda de la dentadura y tiene una cicatriz visible en una de sus piernas.

¿A dónde comunicarse si tiene información?

Si usted lo ha visto, sabe algo de su paradero o tiene algún dato que pueda ayudar a la investigación, las autoridades le piden comunicarse de inmediato. Puede reportar cualquier información de manera directa y confidencial a la Unidad de Desaparecidos de la Fiscalía a través de:

📞 Celular / WhatsApp: 318 532 1733

🚨 También puede acercarse a cualquier patrulla de la Policía Nacional o comunicarse a la línea de emergencias 123.