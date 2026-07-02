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    Ayudemos a encontrarlo: David Leandro Aguilar, desapareció en Medellín desde el 28 de junio

    Cualquier dato, por mínimo que parezca, puede ser vital para que David Leandro regrese a casa con su familia

    Publicado por: SoloDuque

    david leandro
    Ayudemos a encontrarlo: David Leandro Aguilar, desapareció en Medellín desde el 28 de junio

    Resumen: Cualquier dato, por mínimo que parezca, puede ser vital para que David Leandro regrese a casa con su familia

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    Minuto30.com .- Las autoridades y familiares solicitan la ayuda urgente de la ciudadanía en Medellín y el Valle de Aburrá para dar con el paradero de David Leandro Aguilar Velásquez, un hombre de 40 años de edad de quien no se tiene noticia desde el pasado domingo, 28 de junio de 2026.

    Con el paso de los días, la angustia de su familia aumenta, por lo que han difundido ampliamente sus características físicas y las prendas que vestía el día de su desaparición con la esperanza de que alguien lo haya visto en las calles de la ciudad.

    Características y señales particulares

    Para facilitar su identificación, las autoridades han compartido los siguientes detalles clave sobre la apariencia de David Leandro al momento de su desaparición:

    Vestimenta: Camiseta negra con un logo amarillo en la parte frontal y pantalón de dril color beige.

    Accesorios: Portaba una tula (bolso) de color negro.

    Señales particulares: Tiene un tatuaje en el brazo derecho con la figura de una nota musical y una casita. Este es un detalle fundamental para reconocerlo.

    ¿Dónde comunicarse si tiene información?

    WhatsApp: 318 532 4474.

    Cualquier dato, por mínimo que parezca, puede ser vital para que David Leandro regrese a casa con su familia.

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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