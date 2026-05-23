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    ¡Ayudemos a encontrarlo! Buscan desesperadamente a Mateo Zapata Nanclares en Medellín

    Un pequeño esfuerzo puede hacer la diferencia. ¡Ayúdanos compartiendo esta publicación para que Mateo regrese pronto a casa!

    Publicado por: SoloDuque

    mateo zapata
    ¡Ayudemos a encontrarlo! Buscan desesperadamente a Mateo Zapata Nanclares en Medellín

    Resumen: Un pequeño esfuerzo puede hacer la diferencia. ¡Ayúdanos compartiendo esta publicación para que Mateo regrese pronto a casa!

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Hacemos un llamado urgente a la solidaridad de la comunidad medellinense, especialmente en la zona nororiente de la ciudad. Desde el pasado jueves 21 de mayo, familiares y allegados buscan desesperadamente a Mateo Zapata Nanclares, de quien no se tiene ninguna noticia sobre su paradero.

    Su familia se encuentra en un profundo estado de angustia y solicita la máxima difusión de este boletín para lograr ubicarlo lo más pronto posible.

    Detalles de la desaparición y cómo reconocerlo

    Para facilitar su búsqueda, la familia ha entregado los siguientes datos clave. Por favor, si transita por el sector, esté muy atento a estas características:

    Fecha y hora de desaparición: Fue visto por última vez el jueves, 21 de mayo de 2026, alrededor de las 2:30 p.m.

    Último lugar donde fue visto: Barrio Santa Cruz (Nororiente de Medellín).

    Características físicas: Tiene los ojos negros, cabello oscuro y una cicatriz visible en el pie derecho.

    Prendas de vestir: El día de su desaparición llevaba puesta una camiseta blanca, pantalón de jean negro, zapatos negros y portaba un bolso color gris.

    Líneas de contacto

    Si usted ha visto a Mateo Zapata Nanclares, conoce la ruta que pudo haber tomado o tiene cualquier información que ayude a dar con su paradero, por favor comuníquese de inmediato a los siguientes canales.
    Su información es vital y puede manejarse bajo absoluta reserva:

    Línea de emergencias 123

    Fiscalía: Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Fiscalía General de la Nación.

    Un pequeño esfuerzo puede hacer la diferencia. ¡Ayúdanos compartiendo esta publicación para que Mateo regrese pronto a casa!

    mateo2

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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