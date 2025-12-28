¡Ayudemos a encontrarla! Gloria Sujey desapareció en Robledo Altamira

Resumen: Se hace un llamado especial a los residentes de la Comuna 7: Si usted la ha visto, sabe dónde se encuentra o tiene alguna información relevante, por favor comuníquese de manera inmediata

Minuto30.com .- Una familia en el noroccidente de Medellín vive momentos de profunda angustia. Este domingo 28 de diciembre se reportó la desaparición de la señora Gloria Sujey Vidales Escudero, quien fue vista por última vez en el barrio Robledo Altamira, perteneciente a la Comuna 7 de la ciudad.

Sus familiares y amigos han iniciado una búsqueda incansable, con la esperanza de encontrarla sana y salva en el menor tiempo posible.

Detalles de la desaparición:

Nombre: Gloria Sujey Vidales Escudero.

Fecha: 28 de diciembre de 2025.

Lugar: Barrio Robledo Altamira, Medellín.

Situación: Sus allegados solicitan la colaboración de la ciudadanía para obtener cualquier pista que permita dar con su paradero.

¿Cómo ayudar?

Se hace un llamado especial a los residentes de la Comuna 7: Si usted la ha visto, sabe dónde se encuentra o tiene alguna información relevante, por favor comuníquese de manera inmediata a la siguiente línea de atención:

Contacto urgente: 324 290 98 01

La solidaridad de la comunidad es fundamental en estos casos. Compartir esta publicación en sus grupos de WhatsApp de vecinos y redes sociales puede ser la clave para que Gloria Sujey regrese a su hogar hoy mismo.

¡Ayúdanos a difundir!