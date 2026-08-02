Resumen: Cualquier dato, por mínimo que parezca, puede ser vital para que Walter regrese sano y salvo a su hogar.

Ayudemos a encontrar a Walter Tangarife, desaparecido en el barrio Villa Hermosa de Medellín

Minuto30.com .- La angustia embarga a una familia antioqueña que busca desesperadamente a Walter Tangarife Ramírez, un hombre de 57 años del que no se tiene rastro desde el mediodía de este sábado, 1 de agosto. Sus seres queridos y las autoridades acuden a la solidaridad de la ciudadanía para lograr su pronta ubicación en la capital paisa.

En un esfuerzo por traerlo de vuelta a casa, se ha activado una campaña de búsqueda urgente a través de redes sociales y medios de comunicación. Cada minuto cuenta para la familia de Walter, quienes claman por cualquier pista que permita dar con su paradero.

El último rastro y prendas de vestir

De acuerdo con la información suministrada para la búsqueda, Walter fue visto por última vez a las 12:30 del mediodía en inmediaciones del parque principal del barrio Villa Hermosa, ubicado en la comuna 8 (centro-oriente) de Medellín. Desde ese momento, se perdió toda comunicación con él.

Al momento de su desaparición, el hombre de 57 años vestía las siguientes prendas, fundamentales para facilitar su reconocimiento en las calles:

Un pantalón tipo jean de color azul claro.

Una camisa de color vino tinto.

Como señas particulares, sus allegados indicaron que Walter posee varios tatuajes visibles en sus brazos y en la zona de la espalda, características clave que pueden ayudar a la comunidad a identificarlo.

Líneas de contacto para brindar información

Si usted lo ha visto deambulando por algún sector de la ciudad, tiene cámaras de seguridad en la zona de Villa Hermosa que puedan aportar a la ruta que tomó, o posee cualquier información que ayude a localizarlo, por favor comuníquese de inmediato a través de los siguientes canales:

Línea de emergencias y seguridad: 123

WhatsApp habilitado por la familia: 305 746 7685 (Se solicita a la comunidad enviar solo mensajes de texto para no saturar la línea).

Cualquier dato, por mínimo que parezca, puede ser vital para que Walter regrese sano y salvo a su hogar.