Resumen: Ayuda a encontrar a Rocky Jose, un perro criollo de 4 años que se perdió el pasado domingo en el barrio San Javier, cerca de la estación del metrocable Juan XXIII en Medellín.

Ayudemos a encontrar a Rocky José: el perrito se perdió por San Javier

Minuto30.com .- Se solicita la colaboración de la comunidad para encontrar a Rocky Jose, un perro criollo de 4 años que se extravió el pasado domingo por la noche. Fue visto por última vez en los contenedores de basura de la estación del metrocable Juan XXIII, en el barrio San Javier.

Rocky Jose es un perro de raza criolla y tiene un collar de color gris. Su familia lo está buscando y agradecería cualquier información que pueda ayudar a encontrarlo.

Si lo encontraste, lo has visto o tienes alguna información sobre su paradero, por favor comunícate al whatsapp 3103473960.

