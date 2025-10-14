Ayudemos a encontrar a Isaiah: se perdió en Itagüí ¿Lo has visto?
Resumen: Isaiah es un gatito de color negro, el cual se perdió el día 11 de octubre en horas de la mañana, en el sector Fátima/El Rosario de Itagüí.
Si lo has visto o sabes de su paradero, comunícate al WhatsApp: 310 611 2001.