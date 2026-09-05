Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Una familia bellanita vive horas de angustia tras la desaparición de su mascota durante la mañana de este sábado. Apelan a la solidaridad ciudadana para encontrarla pronto.

¡Ayudemos a Dulce a volver a casa! Buscan a perrita extraviada en el barrio Villas del Sol en Bello

Minuto30.com .- La comunidad del municipio de Bello se moviliza este fin de semana para ayudar a encontrar a Dulce, una hermosa perrita que se extravió en las calles del barrio Villas del Sol.

Sus dueños, que la buscan desesperadamente por todo el sector, han compartido sus características principales para facilitar su reconocimiento si alguien la ve deambulando o la tiene resguardada:

Nombre: Dulce.

Aspecto físico: Pelaje de color blanco.

Comportamiento: Es una mascota muy dócil y cariñosa, por lo que es probable que se acerque fácilmente a las personas.

Lugar y fecha de extravío: Barrio Villas del Sol (Bello, Antioquia), durante la mañana de este sábado.

¿Tienes información sobre Dulce?

La familia hace un llamado urgente a los habitantes del sector y barrios aledaños. Cualquier persona que la haya visto, la tenga resguardada en su hogar o cuente con información valiosa sobre su paradero, puede comunicarse de inmediato a la siguiente línea habilitada:

📲 Whatsapp de contacto: 314 646 2013

Difundir este mensaje aumenta exponencialmente las posibilidades de que Dulce regrese sana y salva con su familia ¿nos ayudas?