chilola perdida
Buscamos a Chilola en Sabaneta
¡Ayúdanos porfa! La gatica chilola se perdió en Sabaneta y la estamos buscando

Resumen: Su familia la busca y no pierde la esperanza de encontrarla.

Minuto30.com .- Chilola es una hermosa gatica que se extravió en la vereda San José, en el municipio de Sabaneta.

La mascota fue vista por última vez el 14 de septiembre, en la Unidad Residencial Cortijo de San José. Podría estar por los sectores de La Vega, La Doctora, Cañaveralejo parte baja, y Avesmaría

Si la encontró, la ha visto, o sabe de su paradero, comuníquese urgente al whatsapp 3102848382. Su familia la busca y no pierde la esperanza de encontrarla.

