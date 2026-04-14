¡Ayúdanos a que vuelva a casa! La hermosa Canela se extravió en el barrio París de Bello

Resumen: Si te cruzaste con ella, la tienes resguardada para protegerla de los peligros de la calle, o tienes alguna información que ayude a Canela a reencontrarse con sus dueños, por favor comunícate de inmediato
Minuto30.com .- La comunidad del municipio de Bello se une en la búsqueda de Canela, una hermosa perrita que se encuentra extraviada y lejos de su familia. Su hogar la extraña profundamente y pide la colaboración de todos los vecinos para dar con su paradero.
La mascota se perdió en las calles del barrio París. Si usted transita por este sector, por los barrios aledaños de Bello o por el noroccidente de Medellín, le pedimos estar muy atento.
🐾 Detalles de la búsqueda
Nombre de la mascota: Canela
Lugar de extravío: Barrio París (Bello)
Estado: Su familia la busca desesperadamente.
¿La has visto o sabes dónde está?
Si te cruzaste con ella, la tienes resguardada para protegerla de los peligros de la calle, o tienes alguna información que ayude a Canela a reencontrarse con sus dueños, por favor comunícate de inmediato:
👉 Contacto / WhatsApp: 310 641 99 33
¡Tu difusión hace la diferencia!
- Compartir:
- Compartir en Facebook
- Compartir en X (Twitter)
- Compartir en WhatsApp
- Comentarios