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    ¡Ayúdanos a que vuelva a casa! La hermosa Canela se extravió en el barrio París de Bello

    La mascota se perdió en las calles del barrio París

    Publicado por: SoloDuque

    ¡Ayúdanos a que vuelva a casa! La hermosa Canela se extravió en el barrio París de Bello

    Resumen: Si te cruzaste con ella, la tienes resguardada para protegerla de los peligros de la calle, o tienes alguna información que ayude a Canela a reencontrarse con sus dueños, por favor comunícate de inmediato

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- La comunidad del municipio de Bello se une en la búsqueda de Canela, una hermosa perrita que se encuentra extraviada y lejos de su familia. Su hogar la extraña profundamente y pide la colaboración de todos los vecinos para dar con su paradero.

    La mascota se perdió en las calles del barrio París. Si usted transita por este sector, por los barrios aledaños de Bello o por el noroccidente de Medellín, le pedimos estar muy atento.

    🐾 Detalles de la búsqueda

    Nombre de la mascota: Canela

    Lugar de extravío: Barrio París (Bello)

    Estado: Su familia la busca desesperadamente.

    ¿La has visto o sabes dónde está?

    Si te cruzaste con ella, la tienes resguardada para protegerla de los peligros de la calle, o tienes alguna información que ayude a Canela a reencontrarse con sus dueños, por favor comunícate de inmediato:

    👉 Contacto / WhatsApp: 310 641 99 33

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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