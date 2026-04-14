¡Ayúdanos a que vuelva a casa! La hermosa Canela se extravió en el barrio París de Bello

Resumen: Si te cruzaste con ella, la tienes resguardada para protegerla de los peligros de la calle, o tienes alguna información que ayude a Canela a reencontrarse con sus dueños, por favor comunícate de inmediato