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Resumen: De acuerdo con la información suministrada por su familia, el animalito se perdió de vista transitando por los sectores de El Picacho, Robledo Miramar y el 12 de Octubre.

Ayúdanos a que Tony regrese a casa: lo buscan desde el 15 de abril por Picacho y Miramar

Minuto30.com .- Se solicita la colaboración urgente de la comunidad para dar con el paradero de Tony, una mascota que se encuentra extraviada desde hace dos días en el noroccidente de Medellín.

De acuerdo con la información suministrada por su familia, el animalito se perdió de vista transitando por los sectores de El Picacho, Robledo Miramar y el 12 de Octubre. Sus dueños se encuentran muy angustiados y hacen un llamado a la solidaridad ciudadana para que pueda regresar pronto a su hogar.

Para facilitar su búsqueda y reconocimiento por parte de los vecinos de estas zonas, aquí están los datos clave:

Nombre: Tony

Sectores de búsqueda: El Picacho, Robledo Miramar y el 12 de Octubre.

Característica importante: Al momento de extraviarse, Tony no llevaba collar.

Línea de contacto: 323 364 1475

Si no sabe nada, ayúdenos compartiendo

Se hace un llamado al respeto y la empatía en este momento de incertidumbre, pidiendo encarecidamente que solo se comuniquen personas serias y con información real.

Se solicita abstenerse de realizar llamadas malintencionadas o intentos de estafa que jueguen con el dolor de la familia.

Cualquier información veraz y oportuna puede salvar su vida.