¡Ayúdanos a que Simba regrese a casa! Se perdió por el guaje en Sonsón

Resumen: Si lo encontraste, lo tienes resguardado o tienes alguna información sobre su paradero, por favor comunícate de inmediato. ¡Tu ayuda es vital!
Minuto30.com .- Simba se encuentra extraviado desde el pasado viernes 3 de abril y su familia lo busca desesperadamente. Es un gatico muy especial y lo extrañan mucho.
Señas particulares para identificarlo:
Nombre: Simba.
Color de ojos: verdes.
Pelaje: blanco con café.
Elementos: porta un collar de color azul
Último avistamiento: Fue visto por última vez en el sector de El Guaje, en el municipio de Sonsón, Antioquia.
¿Lo has visto o sabes quién lo tiene?
Si lo encontraste, lo tienes resguardado o tienes alguna información sobre su paradero, por favor comunícate de inmediato. ¡Tu ayuda es vital!
📞 Contacto Urgente (WhatsApp): 313 609 8202
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