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    ¡Ayúdanos a que Simba regrese a casa! Se perdió por el guaje en Sonsón

    Si lo encontraste, lo tienes resguardado o tienes alguna información sobre su paradero, por favor comunícate de inmediato. ¡Tu ayuda es vital!

    Publicado por: SoloDuque

    ¡Ayúdanos a que Simba regrese a casa! Se perdió por el guaje en Sonsón

    Resumen: Si lo encontraste, lo tienes resguardado o tienes alguna información sobre su paradero, por favor comunícate de inmediato. ¡Tu ayuda es vital!

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    Minuto30.com .- Simba se encuentra extraviado desde el pasado viernes 3 de abril y su familia lo busca desesperadamente. Es un gatico muy especial y lo extrañan mucho.

    Señas particulares para identificarlo:

    Nombre: Simba.

    Color de ojos: verdes.

    Pelaje: blanco con café.

    Elementos: porta un collar de color azul

    Último avistamiento: Fue visto por última vez en el sector de El Guaje, en el municipio de Sonsón, Antioquia.

    ¿Lo has visto o sabes quién lo tiene?

    Si lo encontraste, lo tienes resguardado o tienes alguna información sobre su paradero, por favor comunícate de inmediato. ¡Tu ayuda es vital!

    📞 Contacto Urgente (WhatsApp): 313 609 8202

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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