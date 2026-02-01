Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Domingo:
Pico y Placa Medellín Domingo:
    ¡Ayúdanos a que Mango regrese a casa! Se perdió en Robledo El Diamante

    Si lo has visto o tienes información sobre su ubicación, por favor comunícate de inmediato

    Publicado por: SoloDuque

    mango es un gatico que se perdió en Robledo El Diamante y su familia lo busca
    Minuto30.com .- La solidaridad de los vecinos de Robledo es clave para encontrar a Mango, un hermoso gatico que se extravió en las últimas horas en el sector de El Diamante. Su familia se encuentra muy preocupada y agradece cualquier pista que permita dar con su paradero.

    Los gaticos suelen esconderse en techos, jardines o garajes cuando están asustados, por lo que se pide a los habitantes del sector revisar sus alrededores.

    ¿Cómo puedes ayudar?

    Si lo has visto o tienes información sobre su ubicación, por favor comunícate de inmediato al siguiente número:

    Contacto: 3136454333

    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


