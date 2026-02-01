¡Ayúdanos a que Mango regrese a casa! Se perdió en Robledo El Diamante

Resumen: Si lo has visto o tienes información sobre su ubicación, por favor comunícate de inmediato
Minuto30.com .- La solidaridad de los vecinos de Robledo es clave para encontrar a Mango, un hermoso gatico que se extravió en las últimas horas en el sector de El Diamante. Su familia se encuentra muy preocupada y agradece cualquier pista que permita dar con su paradero.
Los gaticos suelen esconderse en techos, jardines o garajes cuando están asustados, por lo que se pide a los habitantes del sector revisar sus alrededores.
¿Cómo puedes ayudar?
Si lo has visto o tienes información sobre su ubicación, por favor comunícate de inmediato al siguiente número:
Contacto: 3136454333
