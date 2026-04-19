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Resumen: Cualquier información veraz y oportuna será de inmensa ayuda para terminar con la angustia de su familia

Ayúdanos a que «Killer» regrese con su dueño: se perdió en la Glorieta de Niquía

Minuto30.com .- Se solicita la colaboración urgente de la comunidad en el municipio de Bello y el norte del Valle de Aburrá para dar con el paradero de Killer, un perrito que se encuentra extraviado desde el pasado viernes.

De acuerdo con la información suministrada, el animalito se encontraba acompañando a su propietario, quien trabaja en un puesto de ventas ambulantes cerca a la glorieta de Niquía. Al parecer, el perrito se alteró por algún factor del entorno, se asustó y huyó corriendo del lugar. Su dueño está profundamente preocupado, pues no tiene ninguna pista sobre su paradero desde ese día.

Para facilitar su búsqueda y reconocimiento en la zona, compartimos los datos clave:

Nombre: Killer

Lugar donde se extravió: Inmediaciones de la glorieta de Niquía (Bello).

Día de desaparición: Viernes, 17 de abril.

Línea de contacto: Se pueden comunicar vía WhatsApp al número 312 809 1032.

Cualquier información veraz y oportuna será de inmensa ayuda para terminar con la angustia de su familia. Hacemos un llamado a la empatía de los ciudadanos para que compartan masivamente este mensaje en redes sociales y grupos vecinales del sector.

¡Si lo ves o lo has resguardado, por favor comunícate inmediatamente!