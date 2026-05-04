¡Ayúdanos a encontrarlos! Tobby y Lucas se perdieron en Medellín
Resumen: Lucas y Tobby son dos perritos que se extraviaron el día 1 de mayo en horas de la mañana, por los sectores de 12 de Octubre y Kennedy.
Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.
Lucas y Tobby son dos perritos que se extraviaron el día 1 de mayo en horas de la mañana, por los sectores de 12 de Octubre y Kennedy.
Si los has visto o sabes de su paradero, comunícate al WhatsApp 314 861 6152.
- Compartir:
- Compartir en Facebook
- Compartir en X (Twitter)
- Compartir en WhatsApp
- Comentarios