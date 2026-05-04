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    ¡Ayúdanos a encontrarlos! Tobby y Lucas se perdieron en Medellín

    Fueron vistos por última vez cerca de los barrios 12 de Octubre y Kennedy

    Publicado por: Juan Manuel

    ¡Ayúdanos a encontrarlos! Tobby y Lucas se perdieron en Medellín

    Resumen: Lucas y Tobby son dos perritos que se extraviaron el día 1 de mayo en horas de la mañana, por los sectores de 12 de Octubre y Kennedy.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Lucas y Tobby son dos perritos que se extraviaron el día 1 de mayo en horas de la mañana, por los sectores de 12 de Octubre y Kennedy.

    Si los has visto o sabes de su paradero, comunícate al WhatsApp 314 861 6152.


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