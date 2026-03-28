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    ¡Ayúdanos a encontrarlo! El pitbull Yeikob se perdió en Itagüí y su familia lo busca desesperadamente

    Si usted tiene a Yeikob en su poder o lo ha visto deambulando, comuníquese de inmediato al WhatsApp

    Publicado por: SoloDuque

    ¡Ayúdanos a encontrarlo! El pitbull Yeikob se perdió en Itagüí y su familia lo busca desesperadamente

    Resumen: Si usted tiene a Yeikob en su poder, lo ha visto deambulando o conoce a alguien que lo haya rescatado, por favor comuníquese de inmediato al WhatsApp de contacto

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Se solicita la colaboración de la ciudadanía para dar con el paradero de Yeikob, un hermoso perro de raza Pitbull, color café, que se extravió recientemente en el municipio de Itagüí.

    Últimos rastros

    Según el reporte de sus dueños, Yeikob se perdió inicialmente en Calatrava, sector de El Rosario, municipio de Itagüí. Es posible que se encuentre desorientado o tratando de buscar el camino de regreso a casa.

    ¿Lo ha visto o lo encontró?

    Si usted tiene a Yeikob en su poder, lo ha visto deambulando o conoce a alguien que lo haya rescatado, por favor comuníquese de inmediato al WhatsApp 304 470 3882

    La familia está muy preocupada y espera encontrarlo rápido.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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