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    ¡Ayúdanos a encontrarlo! Buscamos a Oreo, gatico perdido en el norte de Medellín

    Cualquier información sobre su paradero es vital y debe ser comunicada de inmediato.

    Publicado por: SoloDuque

    oreo perdido en girardot
    ¡Ayúdanos a encontrarlo! Buscamos a Oreo, gatico perdido en el norte de Medellín

    Resumen: El felino de apenas un año de edad se extravió durante el festivo del 20 de julio en el barrio Girardot. Su familia pide la colaboración ciudadana para ubicarlo.

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    Minuto30.com .- Una familia en el noroccidente de Medellín vive momentos de angustia tras la desaparición de Oreo, un gatico de un año que se extravió este lunes festivo 20 de julio.
    Detalles de la desaparición

    Oreo fue visto por última vez en el Barrio Girardot, sector vecino a Castilla (Comuna 5). Según reportan sus dueños, el gatico porta un collar amarillo con su respectiva placa de identificación, donde se encuentran grabados los datos de contacto de su familia.

    La comunidad del sector está alerta ante la presencia de un felino asustado o desorientado que coincida con la descripción.

    ¿Cómo ayudar?

    Se solicita a los residentes de los barrios Girardot, Castilla y zonas aledañas revisar cámaras de seguridad, jardines o techos donde Oreo podría estar refugiado. Cualquier información sobre su paradero es vital y debe ser comunicada de inmediato.

    Si lo ha visto o tiene pistas que ayuden a su reencuentro, comuníquese urgentemente a la línea de WhatsApp:

    📞 WhatsApp: 301 307 3112

    Su familia agradece profundamente la difusión de esta alerta para lograr que Oreo regrese sano y salvo a casa.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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