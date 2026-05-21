¡Ayúdanos a encontrar a Yara! Perrita extraviada en San Javier

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Resumen: Si tienes a Yara resguardada en tu casa para protegerla del peligro de la calle, si la has visto deambulando por el sector o tienes cualquier información que pueda ayudar a dar con su paradero, por favor comunícate de inmediat

Minuto30.com .- Hacemos un llamado urgente a la solidaridad de la comunidad del barrio San Javier y sectores aledaños en la Comuna 13. Yara, una hermosa perrita, se encuentra extraviada y su familia la está buscando desesperadamente.

Su familia está profundamente angustiada, ya que Yara no está acostumbrada a estar en la calle, por lo que es muy probable que se encuentre desorientada, buscando refugio y muy asustada.

¿Dónde se perdió y cómo reconocerla?

Si vives por la zona, transitas por allí o tienes conocidos en el sector, te pedimos estar muy atento a estas características:

Nombre: Yara.

Edad: 3 años.

Características físicas: Es una perrita de pelaje color café.

Última vez vista: Se extravió en las inmediaciones de la cancha de Villa Laura (San Javier).

Información de contacto

Si tienes a Yara resguardada en tu casa para protegerla del peligro de la calle, si la has visto deambulando por el sector o tienes cualquier información que pueda ayudar a dar con su paradero, por favor comunícate de inmediato. Su familia agradece de corazón cualquier pista:

📱 Contacto / WhatsApp urgente: 314 8082810

Un pequeño esfuerzo puede hacer la diferencia. ¡Ayúdanos compartiendo esta publicación para que Yara vuelva pronto y a salvo con su familia!