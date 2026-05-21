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    ¡Ayúdanos a encontrar a Yara! Perrita extraviada en San Javier

    Un pequeño esfuerzo puede hacer la diferencia. ¡Ayúdanos compartiendo esta publicación para que Yara vuelva pronto y a salvo con su familia!

    Publicado por: SoloDuque

    yara perdida en san javier
    ¡Ayúdanos a encontrar a Yara! Perrita extraviada en San Javier

    Resumen: Si tienes a Yara resguardada en tu casa para protegerla del peligro de la calle, si la has visto deambulando por el sector o tienes cualquier información que pueda ayudar a dar con su paradero, por favor comunícate de inmediat

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    Minuto30.com .- Hacemos un llamado urgente a la solidaridad de la comunidad del barrio San Javier y sectores aledaños en la Comuna 13. Yara, una hermosa perrita, se encuentra extraviada y su familia la está buscando desesperadamente.

    Su familia está profundamente angustiada, ya que Yara no está acostumbrada a estar en la calle, por lo que es muy probable que se encuentre desorientada, buscando refugio y muy asustada.

    ¿Dónde se perdió y cómo reconocerla?

    Si vives por la zona, transitas por allí o tienes conocidos en el sector, te pedimos estar muy atento a estas características:

    Nombre: Yara.

    Edad: 3 años.

    Características físicas: Es una perrita de pelaje color café.

    Última vez vista: Se extravió en las inmediaciones de la cancha de Villa Laura (San Javier).

    Información de contacto

    Si tienes a Yara resguardada en tu casa para protegerla del peligro de la calle, si la has visto deambulando por el sector o tienes cualquier información que pueda ayudar a dar con su paradero, por favor comunícate de inmediato. Su familia agradece de corazón cualquier pista:

    📱 Contacto / WhatsApp urgente: 314 8082810

    Un pequeño esfuerzo puede hacer la diferencia. ¡Ayúdanos compartiendo esta publicación para que Yara vuelva pronto y a salvo con su familia!

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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