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    ¡Ayúdanos a encontrar a su familia! Perrito encontrado deambulando en la Loma de los Bernal

    Si eres el dueño del perrito, lo reconoces o tienes la posibilidad de brindarle un hogar de paso temporal, por favor comunícate de inmediato

    Publicado por: SoloDuque

    perrito deambula en loma de los bernal
    ¡Ayúdanos a encontrar a su familia! Perrito encontrado deambulando en la Loma de los Bernal

    Resumen: Si eres el dueño del perrito, lo reconoces o tienes la posibilidad de brindarle un hogar de paso temporal, por favor comunícate de inmediato

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Hacemos un llamado a la comunidad de Belén, especialmente a los residentes de la Loma de los Bernal y sus alrededores. Un perrito fue encontrado deambulando solito por las calles y parece estar extraviado. Necesitamos de tu ayuda para que regrese a casa.

    Detalles del hallazgo y situación actual

    Ubicación: El perrito fue resguardado en inmediaciones de la Loma de los Bernal, sector Vereda El Jardín.

    Comportamiento: Quienes lo encontraron aseguran que es un animalito súper amoroso y dócil, lo que indica que está acostumbrado a convivir en familia y seguramente lo están buscando.

    Necesidad urgente: Si bien fue auxiliado para sacarlo del peligro de la calle, se necesita encontrar a sus dueños de inmediato o, en su defecto, conseguir un hogar de paso urgente que pueda brindarle refugio temporal mientras aparece su verdadera familia.

    Información de contacto

    Si eres el dueño del perrito, lo reconoces o tienes la posibilidad de brindarle un hogar de paso temporal, por favor comunícate de inmediato. Cualquier ayuda es vital en este momento:

    📱 Contacto / WhatsApp urgente: 300 295 1882

    Un pequeño esfuerzo puede hacer la diferencia. ¡Ayúdanos compartiendo esta publicación para que este perrito no tenga que volver a la calle!

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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