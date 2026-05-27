¡Ayúdanos a encontrar a su familia! Perrito desorientado en el sector de Enciso

Resumen: Si este peludito es tuyo, reconoces a su familia o puedes brindar información útil para que regrese a su hogar, por favor comunícate de inmediato
Minuto30.com .- Un perrito fue visto deambulando y parece estar perdido, buscando a su familia por los alrededores de la iglesia del barrio Enciso. Es urgente ubicar a sus dueños para que pueda regresar a casa a salvo y no siga expuesto a los peligros de la calle.
Detalles del reporte
Lugar del avistamiento: Alrededores de la iglesia de Enciso.
Situación: El perrito se encuentra desorientado y buscando refugio.
Información de contacto
Si este peludito es tuyo, reconoces a su familia o puedes brindar información útil para que regrese a su hogar, por favor comunícate de inmediato:
Línea de contacto (WhatsApp): 324 618 9870
Ayúdanos compartiendo este mensaje. Entre todos podemos lograr que este perrito regrese pronto al calor de su hogar.
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