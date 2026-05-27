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    ¡Ayúdanos a encontrar a su familia! Perrito desorientado en el sector de Enciso

    Si este peludito es tuyo, reconoces a su familia o puedes brindar información útil para que regrese a su hogar, por favor comunícate de inmediato

    Publicado por: SoloDuque

    perrito encontrado en enciso
    ¡Ayúdanos a encontrar a su familia! Perrito desorientado en el sector de Enciso

    Resumen: Si este peludito es tuyo, reconoces a su familia o puedes brindar información útil para que regrese a su hogar, por favor comunícate de inmediato

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Un perrito fue visto deambulando y parece estar perdido, buscando a su familia por los alrededores de la iglesia del barrio Enciso. Es urgente ubicar a sus dueños para que pueda regresar a casa a salvo y no siga expuesto a los peligros de la calle.

    Detalles del reporte

    Lugar del avistamiento: Alrededores de la iglesia de Enciso.

    Situación: El perrito se encuentra desorientado y buscando refugio.

    Información de contacto

    Si este peludito es tuyo, reconoces a su familia o puedes brindar información útil para que regrese a su hogar, por favor comunícate de inmediato:

    Línea de contacto (WhatsApp): 324 618 9870

    Ayúdanos compartiendo este mensaje. Entre todos podemos lograr que este perrito regrese pronto al calor de su hogar.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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